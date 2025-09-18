Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Perry trata de evitar los largos brazos de Maker en una acción del partido.

Ver 15 fotos
Perry trata de evitar los largos brazos de Maker en una acción del partido. FIBA
Copa Intercontinental 2025

Un Unicaja todavía en fase de pruebas supera al Alahli en su estreno en la Intercontinental (61-73)

El equipo malagueño impone su mayor calidad, pese a la irregularidad de su juego

Juan Calderón

Juan Calderón

Enviado especial a Singapur

Jueves, 18 de septiembre 2025, 16:17

El Unicaja superó los nervios y duda del estreno en la Copa Intercontinental e impuso su calidad para ganar al Alahli de Libia por 61- ... 73 en Singapur. No fue el mejor partido del equipo malagueño, pero era lo que se esperaba de un grupo con muchos jugadores nuevos a los que todavía tiene que meter en dinámica, por eso los más destacados fueron los que seguían de la temporada anterior, como Kalinoski y Tyson Pérez. Los secundaron bien Emir Sulejmanovic y James Webb, mientras que Castañeda y Duarte todavía están aprendiendo cómo juega su nuevo equipo. Este viernes, al Unicaja le espera un rival más complejo, el Utsonomiya Brex, al menos por la conjunción de su plantilla. El choque comenzará a las 14.00 horas y se podrá seguir en Teledeporte.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Hallan muerto a un joven malagueño en el río Támesis
  2. 2 El joven hallado muerto en el Támesis es Gonzalo Fuentes, un pintor malagueño afincado en Londres
  3. 3 Detienen a un adulto «por dar cobijo» al menor desaparecido en Rincón de la Victoria
  4. 4 Muere un turista en una piscina en Marbella, donde jugaba con un amigo tras consumir alcohol y droga
  5. 5 Una nueva vida para El Caracol, la histórica cafetería de La Victoria en Málaga
  6. 6 Un accidente múltiple deja nueve kilómetros de atascos a la altura del Faro de Calaburras
  7. 7 Detenido el conductor del coche en el que murió la joven ilustradora de 26 años en Estepona
  8. 8 Un ladrón manda a la UCI a una mujer mayor que lo sorprendió cuando robaba en su casa en Málaga
  9. 9 Una vaguada traerá una masa de aire polar y lluvias intensas este fin de semana: así afectará a Andalucía
  10. 10 Los pasajeros del nuevo autobús exprés de Rincón de la Victoria-El Palo: «Es más cómodo»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Un Unicaja todavía en fase de pruebas supera al Alahli en su estreno en la Intercontinental (61-73)