Ibon Navarro: «Necesitamos pasar un proceso y no jugar sólo con los del año pasado»

El entrenador del Unicaja no se mostró sorprendido por la irregularidad de su equipo en el estreno en la Copa Intercontinental ante el Alahli. Fue ... el partido que tenía que darse dentro de ese proceso de reorganización que vive el Unicaja.

El vasco analizó así el encuentro a las preguntas de SUR. «Si recuerdas el partido del año pasado fue igual, con la diferencia de que teníamos muchos automatismos, en el que pierdes muchos balones, todos tienen un poco de tensión de más y había algún jugador con problemas estomacales, mil cosas... Es difícil de jugar porque el rival era mucho mejor que el del año pasado. Almeida, Romero y Knight son jugadores que saben de qué va esto. Estuvimos incómodos, como el año pasado, pero mejoramos muchos en el segundo día», explicó.

El Unicaja mejoró en la segunda parte, con más solidez en defensa, pero Navarro matizó que fue porque usó más tiempo a jugadores de la pasada temporada, algo que tiene que ir corrigiéndose. «Es normal que esos jugadores tengan un baloncesto más compacto, pero no podemos jugar sólo con los del año pasado. Necesitamos meter a los nuevos y pasar ese proceso, de jugar mal y mejorar. Se juntan la necesidad de los jugadores de encontrar sus sensaciones, de jugar sus balones, cuando aquí estamos acostumbrados ha hacerlo de una forma. No nos podemos frustrar ni saltar. Si nos enfadamos por esto nos vamos a equivocar», afirmó el técnico cajista al término del partido.