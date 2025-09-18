Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Logo Patrocinio
La San Diego Comic-Con Málaga presenta a Brian Austin Green SUR.ARCHIVO

Brian Austin Green, el mítico David Silver de 'Sensación de Vivir', se apunta a la Comic-Con Málaga

El actor y productor presenta su película 'Abominable', dirigida por Iván Mulero, en la jornada inaugural

Ángel de los Ríos

Ángel de los Ríos

Málaga

Jueves, 18 de septiembre 2025, 12:38

David Silver, un mito de 'Beverly Hills 90210' o, como se conoció en España, de 'Sensación de Vivir'. La San Diego Comic-Con Málaga presenta ... un nuevo fichaje de campanillas, con un pie en el 'mainstream' y otro en el cine de ciencia ficción: Brian Austin Green, que a sus 52 años es actor de culto del cine y, sobre todo, de la televisión actual.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Hallan muerto a un joven malagueño en el río Támesis
  2. 2 Una nueva vida para El Caracol, la histórica cafetería de La Victoria en Málaga
  3. 3 Detenido el conductor del coche en el que murió la joven ilustradora de 26 años en Estepona
  4. 4 Muere un turista en una piscina en Marbella, donde jugaba con un amigo tras consumir alcohol y droga
  5. 5 Un ladrón manda a la UCI a una mujer mayor que lo sorprendió cuando robaba en su casa en Málaga
  6. 6 Detienen a un adulto «por dar cobijo» al menor desaparecido en Rincón de la Victoria
  7. 7 Cambios en las horas lectivas del profesorado: así es la nueva ley que prepara el Gobierno
  8. 8 Un accidente múltiple deja nueve kilómetros de atascos a la altura del Faro de Calaburras
  9. 9

    La Junta frena el hotel de cinco estrellas en el garaje Las Delicias de Málaga: este es el motivo
  10. 10 Novedades en Distrito Zeta: esta es la nueva promoción de viviendas en Málaga

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Brian Austin Green, el mítico David Silver de 'Sensación de Vivir', se apunta a la Comic-Con Málaga

Brian Austin Green, el mítico David Silver de &#039;Sensación de Vivir&#039;, se apunta a la Comic-Con Málaga