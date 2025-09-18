Brian Austin Green, el mítico David Silver de 'Sensación de Vivir', se apunta a la Comic-Con Málaga
El actor y productor presenta su película 'Abominable', dirigida por Iván Mulero, en la jornada inaugural
Málaga
Jueves, 18 de septiembre 2025, 12:38
David Silver, un mito de 'Beverly Hills 90210' o, como se conoció en España, de 'Sensación de Vivir'. La San Diego Comic-Con Málaga presenta ... un nuevo fichaje de campanillas, con un pie en el 'mainstream' y otro en el cine de ciencia ficción: Brian Austin Green, que a sus 52 años es actor de culto del cine y, sobre todo, de la televisión actual.
Pero Austin Green es más que David Silver, sobre todo tras su aparición en las series 'Terminator: Las Crónicas de Sarah Connor'(2008) y 'Smallville' (2001-2011), la precuela de Superman, aunque el público más generalista recuerda su esporádico paso también por la exitosa 'Mujeres desesperadas' (2004-2012).
El actor, productor y director estadounidense llega a Málaga el jueves 25 de septiembre para estrenar el teaser de 'Abominable', la nueva película de Iván Mulero que protagoniza junto a Stephanie Gil y Bruna Rubio. Será en el espacio 'Village' desde las 12 horas. Una extraña criatura aparece en los Pirineos causando misteriosas desapariciones, una 'monster movie' de la mano del creador de 'Vampiras, The Brides'. Tras la proyección, ambos conversarán sobre el filme y Green repasará momentos destacados de su carrera en cine y televisión.
El anuncio de Green se suma a un sprint final de confirmaciones, a falta de una semana para que la San Diego Comic-Con Málaga abra sus puertas. Hace un par de días se confirmaba la presencia de Gwendoline Christie, la carismática Brienne de Tarth en 'Juego de Tronos' y también Capitán Phasma en 'Star Wars'. 24 horas después, se cerraba la presencia de Dafne Keen, aclamada actriz y productora, como invitada especial en la cita del 25 al 28 de septiembre en el Palacio de Ferias de Málaga.
