Málaga levanta la 'ciudad' de la San Diego Comic-Con

Son 80.000 metros cuadrados dedicados al cómic, cine, animación, literatura, juegos de mesa, gaming… La San Diego Cómic-Con Málaga comienza transformar el Palacio de ... Ferias y Congresos de la capital (Fycma) por dentro, pero sobre todo por fuera. Espera el desembarco de nada menos que 100.000 asistentes del 25 al 28 de septiembre, por eso, la organización de este evento, que por primera vez salta el charco en medio siglo de vida, ha rebasado los límites del gran edificio de Fycma y salpica también las zonas aledañas. Es la primera vez que un evento ocupa la totalidad del espacio expositivo y de conferencias... Y salta fuera.

Martillos neumáticos, elevadores y grúas. Estos días, mucho trajín en el interior y el exterior del Palacio, pero lo cierto es que lo que se cuece dentro aún no es visitable. Son un total de 60.000 metros cuadrados a cubierto que, claramente, se han quedado pequeños. Por eso, la organización del evento ha planteado levantar el 'Village' de la San Diego Comic-Convill. Una mezcla entre parque de atracciones y festival de música que ocupará 22.000 metros cuadrados en la zona de aparcamiento para uso y disfrute exclusivo de los asistentes al evento.

Ampliar Así quedará el 'Village' de la Comic-Con en el exterior de Fycma. SUR

De entrada, césped artificial, como mandan los cánones, lo que hace el espacio más acogedor. Ya está todo colocado, ahora toca levantar carpas gigantescas para dotar al poblado de zonas de sombra y un gran escenario, porque la zona 'Village' albergará múltiples espacios de actividades y actuaciones que harán las delicias, entre otros, de los aficionados al k-pop o al Cosplay. Y más, porque también servirá para presentar series, largometrajes y novedades editoriales. Pero, sobre todo, será un espacio dedicado al ocio y al entretenimiento, lo que desde la organización de la San Diego Cómic-Con han dado en llamar «activaciones».

Serán atracciones o cacharritos –aprovechamos la cercanía a la feria para la licencia– que harán 'volar' a los visitantes, según ha podido saber este periódico de fuentes de la organización. Sí, como los superhéroes. La más llamativa, sin duda, el gran globo aerostático que presidirá el espacio y que sí que subirá a las alturas a quienes quieran probarlo. Repetimos, sin coste adicional al de la entrada pero siempre respetando el sistema de turnos organizado. La segunda opción se va a ganar a los asistentes por el estómago, porque la organización ha planteado una zona de 'street food' con una oferta gastronómica lo más amplia posible, esta sí, previo pago con un monedero que se cargará en la propia pulsera que da entrada.

El evento se encuentra cerrando calendario y, por ahora, el menos definido es el del 'Village' donde, por supuesto, lo más importante van a ser las ganas de desconectar de las conferencias, charlas y talleres y distraer la atención entre una cita y otra. A falta de una semana para abrir sus puertas, San Diego Comic-Con Málaga espera a asistentes de más 20 países diferentes durante sus cuatro días. En los 80.000 m2 totales, entre los que se encuentra el escenario principal, el Hall M -por Málaga-, con un aforo de más de 3.000 personas, al que se suman otros 3 auditorios más, con capacidad para 900, 600 y 200 personas respectivamente. Espacios como 'Ludic Plaza', con más de 34 horas de programación y una capacidad total de 1.200 personas durante las cuatro jornadas, será el lugar para divertirse y compartir con otros fans la pasión por los juegos de mesa.

San Diego Comic-Con Málaga será una experiencia para aquellos que han hecho de la cultura pop su forma de vida. Un evento que abre en Málaga su filial europea gracias al acuerdo con la Junta de Andalucía, a través de Turismo Andaluz y la Agencia Digital Andaluza, y el Ayuntamiento de Málaga. Este primer salto internacional fuera de Estados Unidos queda enmarcado entre el final de la Feria de Agosto y la celebración de la Comic-Con de California, que será en noviembre, la convocatoria malagueña ha sabido aprovechar el cierre de la temporada veraniega en la Costa del Sol y, sobre todo, las conexiones aéreas para asegurarse el lleno.