El arco de entrada al 'Village' donde se trabaja a destajo. Salvador Salas

Málaga levanta la 'ciudad' de la San Diego Comic-Con

El encuentro del Palacio de Ferias estrenará el 'Village', una área de 22.000 metros cuadrados al aire libre mezcla de festival y parque temático

Ángel de los Ríos

Ángel de los Ríos

Málaga

Jueves, 18 de septiembre 2025, 00:38

Son 80.000 metros cuadrados dedicados al cómic, cine, animación, literatura, juegos de mesa, gaming… La San Diego Cómic-Con Málaga comienza transformar el Palacio de ... Ferias y Congresos de la capital (Fycma) por dentro, pero sobre todo por fuera. Espera el desembarco de nada menos que 100.000 asistentes del 25 al 28 de septiembre, por eso, la organización de este evento, que por primera vez salta el charco en medio siglo de vida, ha rebasado los límites del gran edificio de Fycma y salpica también las zonas aledañas. Es la primera vez que un evento ocupa la totalidad del espacio expositivo y de conferencias... Y salta fuera.

