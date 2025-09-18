Pasarela Larios 2025: todo lo que debes saber de la cita malagueña con la moda

Ya es un clásico en la agenda malagueña. Con la llegada de septiembre, la ciudad se viste de moda. Una tradición que se repite desde ... hace ya 14 años. La cita será este fin de semana: viernes 19 y sábado 20 en la arteria del corazón comercial de la ciudad. La ya emblemática alfombra azul volverá a vestir Larios, la pasarela más larga de Europa -con 350 metros de longitud- sobre la que desfilarán las últimas propuestas de destacados diseñadores y firmas locales, nacionales e internacionales. Un reputado escaparate que permitirá repasar las nuevas tendencias y sacar músculo de una industria cada vez con mayor peso en el tejido productivo de la provincia. Para que no te pierdas nada, aquí va una guía rápida con todo lo que debes saber.

Dónde y cuándo

La cita es en calle Larios, un escenario privilegiado al aire libre que hace que este evento sea único en Europa. Se trata de la pasarela de mayor longitud celebrada en el viejo continente, sobre una alfombra azul de más de 300 metros. Los desfiles se celebrarán el viernes 19 y el sábado 20 de septiembre a partir de las 20.00 horas. En la primera jornada desfilaran diseñadores malagueños, nacionales e internacionales mientras que en la segundo tendrán más protagonismo firmas comerciales y nuevos talentos bajo el paraguas de Málaga de Moda.

Cómo asistir de público

Para poder asistir a este evento basta con acudir a la cita y ocupar algunas de las múltiples sillas disponibles habilitadas para la ocasión a lo largo de toda calle Larios (desde la entrada frente a la plaza de la Marina a la plaza de la Constitución). La entrada es gratuita. Los organizadores ya han repartido entradas entre distritos y colectivos sociales y culturales de la provincia pero aún quedan muchas sillas libres a lo largo de la pasarela azul. Eso sí, conviene acudir con tiempo para lograr sitio (el evento empieza a las 20.00 horas).

Ampliar

El cartel detallado, por jornadas

El viernes -19 de septiembre- estrenará la cita (como ya hizo en 2024) el diseñador Juan Carlos Armas (Tenerife 1963). Le tomarán el relevo sobre la alfombra azul dos firmas de Marruecos: Romeo Couture y Btissam Dahane Couture -que también estuvieron en la pasada edición en Málaga-. En cuarto lugar llegará una de las casas de alta costura más reputadas de la provincia: Montesco. La firma de Carlos Aguirre y Mario Camino regresa a Larios tras su ausencia del pasado año. En total, la primera jornada acogerá doce desfiles, que completarán -por orden de programación, según la organización- la diseñadora ucraniana Vel Yurchenko -con By Vel, la malagueña Susana Hidalgo -Alfiler de Oro 2024-, JJS By Nel Houki, Lucía Cano -especializada en costura a medida para novias e invitadas-, Moncho Heredia (marca de referencia en el diseño, confección y distribución de trajes de fiesta, cóctel y ceremonia desde hace un cuarto de siglo), la diseñadora local Antonia Galiano, la firma granadina Ñz Cañizares y la sevillana Aurora Gaviño, galardonada este 2025 por su trayectoria y responsable de clausurar la noche del viernes.

El sábado 20 de septiembre será el turno de los diseñadores emergentes, de algunas de las principales marcas locales y de Ágatha Ruiz de la Prada -habitual de esta cita-. Sobre la pasarela pasearán propuestas de Ribes y Casals, Osvaldo Joya Design, Nati Rudnitskaya, Pepe Canela, Dona Ralph, José Perea o la sastrería y ceremonia de Félix Ramiro, otro de los fieles edición tras edición a esta alfombra. Completará la jornada el concurso 'Málaga de Moda Talento y Creatividad 2025'.

Una oportunidad para nuevos talentos

Además, la Diputación de Málaga -a través de su marca promocional 'Málaga de Moda'- volverá a dar la oportunidad a una quincena de talentos noveles de presentar sus diseños. En esta edición el concurso 'Málaga de Moda talento y creatividad 2025' hará que se suban a la imponente alfombra azul: Antonio Corpas, Javier Muñoz -con su firma Ruptura- Azahara Crisóstomo, Irene Ramírez, Leonor Bassa, Samuel Reyes, Blanca Cela, Jorán Torres, Renata Esteve, Covadonga F. Carrodeguas, Rocío González, Xenia Albacete, Pedro López, Tatian Cortés y Sol Cortés.

Alfiler de Oro para Aurora Gaviño

El galardón más codiciado de la Pasarela Larios, el Alfiler de Oro, le ha sido concedido este año a Aurora Gaviño. La modista sevillana ha celebrado el reconocimiento: «es una emoción muy grande que valoren mi trabajo en una pasarela tan icónica como la de Larios, con el cariño que me tiene esta tierra», ha confesado. Nacida en 1985, en la firma de moda flamenca trabajan ahora también las dos hijas de la diseñadora, asegurando así el relevo generacional de esta empresa familiar. Entre sus señas de identidad destacan la mezcla de tejidos y estilos, el toque boho chic, los mantones de manila o los encajes flamencos.

Desfile de la Asociación Contra el Cáncer

De nuevo, como ya ocurrió el pasado año, la Pasarela Larios se viste de solidaridad y estrecha lazos con la Asociación Contra el Cáncer de Málaga. En esta ocasión con un ciclo de actividades -'Secretos que iluminan'- que pretende acompañar y empoderar a mujeres que atraviesan momentos de transformación personal. En la edición de 2024 varias de ellas desfilaron sobre la alfombra azul, viviendo una experiencia inolvidable. Este año la organización va un paso más y les dará un mayor protagonismo con un desfile propio que tendrá lugar el 9 de octubre con la colaboración de la diseñadora Rahma Kaba y firmas adheridas a la marca Málaga de Moda de la Diputación de Málaga.

Premio a los mejores modelos

La Pasarela Larios acogerá la noche del sábado la quinta edición del Premio Mejor Modelo Pasarela Larios, que este año otorgará Laboratorios Kapyderm. El objetivo es reconocer el buen hacer de estos profesionales, pieza clave para hacer brillar los diseños de los creadores presentes en la alfombra azul.

Desfile de Victorio&Lucchino

Dentro de las actividades paralelas a Larios, este año se ha programado un desfile para presentar en primicia la nueva colección de Victorio&Lucchino. La cita tendrá lugar el próximo 8 de noviembre en el Gran Hotel Miramar. Este desfile, concebido como una de las grandes citas de la nueva edición, refuerza la apuesta de la pasarela por acercar al público y a la prensa especializada propuestas exclusivas de grandes firmas de la moda andaluza y española.

Marruecos, país invitado

Este año Marruecos será país invitado de la cita con la moda local. «Se trata de un destino que se ha convertido en una fuente de inspiración para diseñadores internacionales con su elegancia intemporal, bordados refinados y tejidos nobles, símbolo de distinción y belleza. Diseñadores marroquíes han llevado el arte textil del país a las pasarelas del mundo, fusionando lo ancestral con lo contemporáneo, lo artesanal con lo innovador» destacan desde la organización de Larios.

Décimocuarta edición

La Pasarela Larios nació en 2011 y, desde entonces, se ha afianzado como la gran cita con la moda local. Este 2025 celebra su décimocuarta edición. El evento está organizado por Nueva Moda Producciones y cuenta con la Fundación Unicaja como patrocinador principal. Con más de 100 periodistas y medios acreditados y una audiencia diaria de más de 15.000 personas, el evento alcanzó el pasado año una proyección internacional con más de un millón de impresiones en redes sociales.