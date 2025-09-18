Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Andalucía tendrá un grupo de policía especializado en detectar las viviendas turísticas ilegales

El Registro de Turismo emitirá «avisos preventivos» a los ciudadanos que intenten registrar una en zonas con limitaciones urbanísticas

Europa Press

Jueves, 18 de septiembre 2025, 17:55

El consejero de Turismo y Andalucía Exterior, Arturo Bernal, ha actualizado este jueves el dato de Viviendas de Uso Turístico (VUT) canceladas por la Junta ... en Andalucía, que asciende a 10.586, y que han sido dadas de bajas por incumplir la normativa autonómica y local. El dato comprende hasta septiembre y desde 2024, año de la entrada en vigor del Decreto 31/2024 que aprobó para modificar la normativa vigente al respecto hasta entonces, la Ley 13/2011 y el Decreto 28/2016.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Hallan muerto a un joven malagueño en el río Támesis
  2. 2 El joven hallado muerto en el Támesis es Gonzalo Fuentes, un pintor malagueño afincado en Londres
  3. 3 Detienen a un adulto «por dar cobijo» al menor desaparecido en Rincón de la Victoria
  4. 4 Muere un turista en una piscina en Marbella, donde jugaba con un amigo tras consumir alcohol y droga
  5. 5 Una nueva vida para El Caracol, la histórica cafetería de La Victoria en Málaga
  6. 6 Una vaguada traerá una masa de aire polar y lluvias intensas este fin de semana: así afectará a Andalucía
  7. 7 Un accidente múltiple deja nueve kilómetros de atascos a la altura del Faro de Calaburras
  8. 8 Los pasajeros del nuevo autobús exprés de Rincón de la Victoria-El Palo: «Es más cómodo»
  9. 9 Detenido el conductor del coche en el que murió la joven ilustradora de 26 años en Estepona
  10. 10

    José Antonio Satué: «La Iglesia tiene el mejor mensaje del mundo, el amor, pero tenemos dificultades para transmitirlo»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Andalucía tendrá un grupo de policía especializado en detectar las viviendas turísticas ilegales

Andalucía tendrá un grupo de policía especializado en detectar las viviendas turísticas ilegales