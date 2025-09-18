Andalucía tendrá un grupo de policía especializado en detectar las viviendas turísticas ilegales

El consejero de Turismo y Andalucía Exterior, Arturo Bernal, ha actualizado este jueves el dato de Viviendas de Uso Turístico (VUT) canceladas por la Junta ... en Andalucía, que asciende a 10.586, y que han sido dadas de bajas por incumplir la normativa autonómica y local. El dato comprende hasta septiembre y desde 2024, año de la entrada en vigor del Decreto 31/2024 que aprobó para modificar la normativa vigente al respecto hasta entonces, la Ley 13/2011 y el Decreto 28/2016.

Esta medida obedece una «estrategia de control y regulación que busca garantizar la legalidad y la calidad del alojamiento turístico en la comunidad». Según ha informado la Junta en un comunicado, se ha reforzado su política de inspección con medidas concretas que incluyen «más cancelaciones, más control y más colaboración institucional».

Entre las acciones destacadas, se encuentra el próximo apoyo de un grupo especializado de la Unidad del Cuerpo Nacional de Policía Adscrita a la Comunidad Autónoma, que trabaja sobre el terreno junto a los inspectores turísticos para detectar actividades ilegales.

Además, se han firmado convenios de colaboración con ocho municipios -Sevilla, Málaga, Granada, Cádiz, Jerez de la Frontera, Almería, Alhaurín el Grande y El Puerto de Santa María- y hay otros 23 en tramitación, lo que permitirá compartir datos, coordinar actuaciones y reforzar la eficacia de las medidas desde el ámbito municipal y autonómico.

Una de las principales novedades es la mejora del sistema informático del Registro de Turismo de Andalucía, que ahora incluye avisos preventivos para informar al ciudadano cuando intenta registrar una VUT en zonas con limitaciones urbanísticas.