El joven hallado muerto en el Támesis es Gonzalo Fuentes, un pintor malagueño afincado en Londres

Era natural de Teba, tenía 34 años y una carrera prometedora como artistas. Así era Gonzalo Fuentes, el joven que fue hallado flotando este luenes en el río Támesis ... , en Londres, y terminó falleciendo horas después en un hospital. Licenciado en Bellas Artes por la Universidad de Málaga, Gonzalo cursó también el Máster en Investigación en Arte y Creación de la Universidad Complutense de Madrid. Su primera muestra individual fue expuesta en 2014 en la Facultad de Bellas Artes de Málaga, bajo el título 'Juegos de construcción'. Tal y como reza en su blog, sus proyectos se basaban en «la concepción de la pintura como un juego compositivo a través de recursos y referencias a elementos arquitectónicos».

El artista, que también ha participado en exposiciones en el Centro de Arte Contemporáneo (CAC) de Málaga, ha sido galardonado y seleccionado en varios concursos, como el 30 Premio BMW de Pintura, El XVII Premio Joven Complutense, la Muestra de Artes Visuales Málaga Crea en 2015, NordArt 2015, el Premio de pintura de la Universidad de Málaga en 2013 y el Griffin Art Prize en 2014.

Gonzalo Fuentes se mudó a Londres en enero de 2019 por motivos labores y con el propósito de seguir formándose. Allí vivió en la zona residencial de Thamesmead, trabajó como auxiliar administrativo en una residencia de ancianos en Woolwich y, en su tiempo libre, se dedicó a proyectos creativos.

Fue este lunes 15 de septiembre, sobre las seis y media, cuando un ciudadano alertó a los servicios de emergencias británicos de la presencia del cuerpo, flotando en el río, cerca de Thamesmead. Hasta el lugar acudieron los sanitarios y efectivos del cuerpo de bomberos de Londres.

Tras rescatar al malagueño y trasladarlo al hospital, finalmente falleció esa misma noche, a pesar del esfuerzo de los facultativos por reanimarlo, han informado las autoridades inglesas, que tratan todavía de aclarar lo sucedido.