El joven hallado muerto en el Támesis es Gonzalo Fuentes, un pintor malagueño afincado en Londres

El fallecido, de 34 años, fue avistado este lunes por un ciudadano flotando en el río. Aunque fue rescatado y evacuado a un hospital, murió esa misma noche

María José Díaz Alcalá

María José Díaz Alcalá

Jueves, 18 de septiembre 2025, 13:00

Era natural de Teba, tenía 34 años y una carrera prometedora como artistas. Así era Gonzalo Fuentes, el joven que fue hallado flotando este luenes en el río Támesis ... , en Londres, y terminó falleciendo horas después en un hospital. Licenciado en Bellas Artes por la Universidad de Málaga, Gonzalo cursó también el Máster en Investigación en Arte y Creación de la Universidad Complutense de Madrid. Su primera muestra individual fue expuesta en 2014 en la Facultad de Bellas Artes de Málaga, bajo el título 'Juegos de construcción'. Tal y como reza en su blog, sus proyectos se basaban en «la concepción de la pintura como un juego compositivo a través de recursos y referencias a elementos arquitectónicos».

