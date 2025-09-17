Hallan muerto a un joven malagueño en el río Támesis
La policía inglesa investiga las circunstancias del fallecimiento tras localizar su cadáver flotando en el agua
Juan Cano y María José Díaz Alcalá
Málaga
Miércoles, 17 de septiembre 2025, 21:37
La policía inglesa investiga las circunstancias de la muerte de un joven malagueño cuyo cadáver ha sido encontrado en el río Támesis a su paso ... por Londres.
El hallazgo se produjo este martes 16 de septiembre. El cuerpo de la víctima fue localizado flotando en el agua, de donde fue rescatado ya sin vida.
Las autoridades han abierto una investigación para esclarecer las circunstancias de la muerte, aunque todo apunta a un ahogamiento.
El fallecido era natural de Málaga y se había trasladado hace unos años a Londres, donde trabajaba en un museo.
