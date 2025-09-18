Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Detienen a un adulto acusado de «dar cobijo» al menor desaparecido en Rincón de la Victoria

El adolescente Marc Ian, de 14 años, fue localizado en la zona de Playa Virginia con un mayor de edad que, al parecer, lo dejó pernoctar en su tienda de campaña

Juan Cano

Juan Cano

Málaga

Jueves, 18 de septiembre 2025, 10:44

Novedades en el caso de la desaparición del menor Marc Ian, que estaba en paradero desconocido desde el lunes en Rincón de la Victoria y ... que fue localizado la noche de este miércoles 17 de septiembre en El Palo, en la capital. La Guardia Civil ha detenido al adulto con el que se encontraba y que, al parecer, le «dio cobijo» los dos días que estuvo en paradero desconocido, según ha confirmado este periódico.

