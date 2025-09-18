Detienen a un adulto acusado de «dar cobijo» al menor desaparecido en Rincón de la Victoria

Novedades en el caso de la desaparición del menor Marc Ian, que estaba en paradero desconocido desde el lunes en Rincón de la Victoria y ... que fue localizado la noche de este miércoles 17 de septiembre en El Palo, en la capital. La Guardia Civil ha detenido al adulto con el que se encontraba y que, al parecer, le «dio cobijo» los dos días que estuvo en paradero desconocido, según ha confirmado este periódico.

La desaparición del adolescente de 14 años, que mantenía en vilo a su familia y había tenido una gran difusión en redes sociales, se resolvió a última hora del miércoles. Pasadas las diez y media de la noche, un ciudadano se acercó a la Jefatura de la Policía Local en El Palo para contar que había visto a un menor cuya descripción física encajaba con la de Marc Ian y que estaba en compañía de un adulto «con coleta» en la zona de Playa Virginia.

Los agentes activaron inmediatamente un dispositivo de búsqueda que no tardó en dar resultados. El adolescente y el hombre que estaba con él fueron localizados en una parada de autobuses situada junto al restaurante El Tintero, situado en el extremo este de la playa de El Palo, junto al puerto de El Candado.

Según las fuentes consultadas, el hombre con el que estaba declaró a los agentes que conoció al adolescente un par de días antes y admitió que le dio cobijo en la tienda de campaña donde él pernoctaba en la zona del Peñón del Cuervo. El adulto, español, de unos 35 años y sin nada pendiente judicialmente, reconoció que el martes -un día después de habérselo encontrado- se enteró por las redes sociales de que el menor se encontraba fugado de su domicilio, y aun así decidió ayudarlo.

Al parecer, el menor de 14 años confirmó esta versión y manifestó que el adulto lo había tratado bien en todo momento. No obstante, los agentes de la Benemérita continúan haciendo gestiones para esclarecer los hechos y comprobar lo que sucedió en las 48 horas que Marc Ian estuvo en paradero desconocido. Se investiga su posible participación en la desaparición, aunque, según las fuentes, todo apunta a que el adulto «sólo le dio cobijo».

Los guardias civiles tratan de determinar si el detenido ha incurrido en un presunto delito de quebrantamiento del deber de custodia referido a un menor de edad por no haber avisado ni a la familia ni a las autoridades de que había localizado a Marc Ian, aunque la investigación se encuentra aún en un momento muy incipiente y puede tomar cualquier otro rumbo.

La desaparición del adolescente se produjo el lunes por la mañana. Marc Ian se despidió de su abuela al salir de casa para ir al instituto, como solía hacer, aunque esta vez ella apreció una actitud «rara» en su nieto y observó que llevaba entre sus pertenencias un almohadón, el bocadillo, una mochila cargada de ropa y los zumos que sus padres le habían comprado para toda la semana. Nunca llegó al centro educativo y durante más de 48 horas nada se supo de él.