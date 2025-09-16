Se busca a Marc, un menor de 14 años desaparecido en Rincón de la Victoria

Se llama Marc Ian Campos Perlaza, tiene 14 años y su familia está desesperada porque desconocen su paradero desde la mañana de este lunes, cuando ... el adolescente salió de casa para asistir a su primer día de instituto, pero nunca llegó a su destino. No saben dónde está ni tienen forma de localizarlo porque no tiene teléfono móvil.

El menor convive con sus padres y con su abuela en Rincón de la Victoria, ya que su hermano mayor, de 31 años, reside en Huéscar (Granada). La familia procede de Ecuador, pero llevan más de dos décadas en España, y más concretamente en Málaga, donde nació Marc Ian.

El lunes por la mañana, el adolescente se despidió de su abuela al salir de casa, como siempre, aunque esta vez ella apreció una actitud «rara» en su nieto y observó que llevaba entre sus pertenencias un almohadón, el bocadillo, una mochila cargada de ropa y los zumos que sus padres le habían comprado para toda la semana.

La abuela le preguntó dónde iba «con tanta cosa» y al no recibir una respuesta convincente, avisó a los padres, que estaban trabajando. «Mi mujer fue al instituto y allí le confirmaron que no se había presentado a sus clases», explica el padre, Marco Antonio Campos.

Marc Ian es un adolescente «normal, sin problemas psicológicos», describe el padre, «con una mente muy brillante y madura, y una forma de ser muy respetuosa». Tiene pocos amigos, pero muy buenos; en especial dos, de los que al parecer se despidió con un «hasta nunca». Según su progenitor, les dio a entender que no lo volverían a ver por La Cala del Moral, porque cuando ellos le preguntaron si seguirían en contacto, él respondió: «Sí, por supuesto».

Los padres del menor, que están muy preocupados ante la falta de noticias sobre su hijo, acudieron inmediatamente al cuartel de la Guardia Civil de Rincón de la Victoria para presentar una denuncia. Los agentes le confirmaron que le darían prioridad a su caso al tratarse de un adolescente.

La familia, ayudada por amigos y asociaciones de desaparecidos, están tratando de dar la mayor difusión posible en redes sociales. Según el padre, este martes han recibido varios avisos de avistamientos en Chilches o en el Parque Tecnológico (PTA), pero se trataba de falsas alarmas por el parecido físico con otros jóvenes.

Los progenitores desconocen el motivo de la desaparición, aunque creen que está relacionada con el aspecto académico. Al parecer, Marc Ian arrastraba dos asignaturas del curso anterior e iba a repetir curso. «Estaba muy frustrado. Decía que prefería cambiar de instituto antes que cambiar de compañeros», cuenta Marco Antonio.