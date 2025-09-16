Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Se busca a Marc, un menor de 14 años desaparecido en Rincón de la Victoria

El adolescente se ausentó el primer día de clase en el instituto y se despidió de sus amigos

Juan Cano

Juan Cano

Málaga

Martes, 16 de septiembre 2025, 20:00

Se llama Marc Ian Campos Perlaza, tiene 14 años y su familia está desesperada porque desconocen su paradero desde la mañana de este lunes, cuando ... el adolescente salió de casa para asistir a su primer día de instituto, pero nunca llegó a su destino. No saben dónde está ni tienen forma de localizarlo porque no tiene teléfono móvil.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La víctima del último accidente de tráfico mortal en Estepona: una joven ilustradora de 26 años
  2. 2

    Entierran sin identificar el cadáver del buzo decapitado de Fuengirola
  3. 3 Ya es oficial: ésta es la fecha en la que Arnold Schwarzenegger estará en San Diego Comic-Con Málaga
  4. 4 La mejor paella valenciana nacional se come en un restaurante de Málaga
  5. 5 Queda inconsciente tras una reyerta en Marbella en la que fue atacado con un casco y agredió con un martillo
  6. 6 Un restaurante de Málaga, el más bonito de España para los usuarios
  7. 7

    Limò, un restaurante italiano donde toda la carta es sin gluten, abre en Málaga
  8. 8 Cambio de rumbo para el hotel Cortijo la Reina: sale a la venta y este es su precio
  9. 9 La policía investiga estafas en la reventa de entradas al concierto de Quevedo
  10. 10

    La operación militar israelí convierte Gaza City en un infierno de encarnizados combates mientras la población huye aterrorizada

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Se busca a Marc, un menor de 14 años desaparecido en Rincón de la Victoria

Se busca a Marc, un menor de 14 años desaparecido en Rincón de la Victoria