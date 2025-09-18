Málaga recupera un galardón de hijo adoptivo que no se entregó por culpa de la Guerra Civil

Como si de un robot de esos que se sumerge en las profundidades abisales se tratara, la comisión de Economía de este jueves, que preside ... el concejal del ramo, Carlos Conde, ha buceado unas cuantas décadas atrás en la historia de la ciudad para recuperar un galardón perdido en el año 1936, bueno por ser justos más que perdido, olvidado.

En ese año, meses antes de que se desatara la Guerra Civil Española, el 31 de enero, el pleno de la ciudad le concedía el título de hijo adoptivo Odón de Buen, a propuesta de la presidencia, con un exquisito texto en el que se viene a explicar que un hombre ilustre de ciencia, «amante de nuestra ciudad, defensor de nuestro clima y de la maravillosa situación geográfica de Málaga, consiguió tras de intensos trabajos preliminares, que allá por el año 1929, se convocase y reuniese en esta capital la Conferencia internacional para el Estudio del mar, conferencia en la que estuvieron representadas todas las repúblicas americanas y casi todos los estados europeos», lo que propició la creación del Centro Internacional de la Historia del Mar. Estaba ubicado en el Paseo de la Farola, donde el acta explica que se había levantado un magnífico edificio que habría de acoger el Museo del Mar y el Instituto Oceanográfico, pero que finalmente acabó siendo durante la contienda la Comandancia de la Marina en la Guerra Civil, y en la actualidad la Comandancia Naval de Málaga.

En esa sesión plenaria del 36 se da cuenta, con el barroquismo propio de la época, que Málaga debe ensalzar a Odón de Buen, en este caso «haciéndole hijo adoptivo de la ciudad, para que engrandeciéndole se engrandezca ella a si misma«. Por tanto, se aprueba la moción y se autoriza al señor alcalde para que encargue el pergamino del título y fije la entrega del mismo al señor de Buen. Esta distinción se dictaminó de urgencia, pero con las guerras ya se sabe que lo que parece perentorio pasa a un segundo plano y que lo noble se aparca. Y esto ocurrió, efectivamente.

Este reconocimiento, que acabó, como decimos en los fondos abisales de las actas municipales, ha sido ahora rescatado gracias a la petición de la Academia Malagueña de Ciencias. El expediente, conformado por el área de Protocolo del Ayuntamiento de Málaga, y la propuesta que ha hecho el alcalde presidente Paco de la Torre a la comisión de Economía, se ha aprobado este jueves por unanimidad de todos los grupos municipales.

Ampliar El barco del Instituto Español de Oceanografía, que lleva su nombre. IEO

El expediente explica que ese título, el de Hijo adoptivo de la Ciudad concedido en 1936 al señor De Buen por la Comisión Gestora, equivalente a la Corporación Municipal durante la II República, a propuesta del alcalde presidente de dicha Comisión, don Benito Ortega Muñoz, suponía el máximo honor que podía otorgar el Ayuntamiento con un alto valor institucional y simbólico, el mismo que hoy día se asimilaría a la Medalla de la Ciudad y el Título de Hijo Adoptivo, ya que estas dos distinciones nunca se han concedido por separado. En el caso que nos ocupa, obviamente, es a título póstumo.

Odón de Buen y del Cos nació en Zuera (Zaragoza) en 1893 y murió en 1945 exiliado en México. Entre los grandes proyectos de su vida destaca que fue fundador del Instituto Español de Oceanografía. Fue miembro de la Academia Malagueña de Ciencias y su huella fue indeleble, y su nombre es el del buque insignia de la flota científica española, el Odón de Buen. Precisamente la Academia Malagueña de Ciencias «ha podido recuperar toda la documentación y mucha información relacionada, e inició un largo proceso para que se cumpla el acuerdo municipal de 1936. Una vez informado de los detalles se ha contado con el apoyo del alcalde para que se materialice la entrega de ese honor de la forma más solemne posible», como reza en el expediente.

Catedrático, oceanógrafo y político, Odón de Buen, tras fundar el Laboratorio Oceanográfico de Palma, promueve la creación del Oceanográfico de Málaga, en 1911, como se cita en el informe del que fuera director del Centro Oceanográfico de Málaga, en Fuengirola, y miembro de la Academia, Juan Antonio Camiñas. La recuperación de esta distinción, aprobada este jueves, surge del clausura del curso 2022-2023 de la Academia de Ciencias celebrado en el Rectorado de la Universidad de Málaga, en la que el biógrafo de Odón de Buen, Antonio Calvo Roy, pronunció una conferencia y Camiñas pidió que la ciudad le dedicase una calle, momento en el que explicó que en un pleno, en 1936, se había aprobado que fuese hijo adoptivo de Málaga, como publicaba el periódico 'El Popular' de la ciudad. Según se explica en la propuesta municipal, De la Torre le pidió a Camiñas que comprobara ese hecho, algo que fundamentó con la ayuda de la archivera municipal María Pepa Lara.

La Guerra Civil supuso el exilio de Odón de Buen a Francia en junio de 1939, tras haber estado en la cárcel en Mallorca y acabaría sus días en México, muriendo en el exilio en 1945. El Ayuntamiento de Málaga ha recuperado el legado de este oceanógrafo y político republicano, de lo que se ha alegrado la portavoz de Con Málaga, Toni Morillas, quien ha hecho constar que «con el nombramiento de hijo adoptivo se lleva a cabo un acto de reparación y justicia de la memoria democrática», como explicaba diciendo que Odón de Buen se exilió a México y su hijo, Saudi (médico parasitólogo, un incesante luchador contra el paludismo en la España de 1920) fue fusilado en Córdoba, explicando que muchos dieron la vida por defender los valores democráticos de la II República.