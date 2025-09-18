Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Grafiti del oceanógrafo Odón de Buen, en en la localidad de Zuera, Zaragoza, donde nació.

Málaga recupera un galardón de hijo adoptivo que no se entregó por culpa de la Guerra Civil

Bucean en las actas del año 36 para rescatar esta distinción que se le concedió al fundador del Instituto Español de Oceanografía, Odón de Buen, y que ahora reclama la Academia Malagueña de Ciencias

Pilar R. Quirós

Pilar R. Quirós

Málaga

Jueves, 18 de septiembre 2025, 18:56

Como si de un robot de esos que se sumerge en las profundidades abisales se tratara, la comisión de Economía de este jueves, que preside ... el concejal del ramo, Carlos Conde, ha buceado unas cuantas décadas atrás en la historia de la ciudad para recuperar un galardón perdido en el año 1936, bueno por ser justos más que perdido, olvidado.

