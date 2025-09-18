Aena aprueba los primeros planes para ampliar el aeropuerto de Málaga por encima de los 36 millones de pasajeros

La urgente ampliación del aeropuerto de Málaga-Costa del Sol ya está en marcha, al menos, en los despachos y en los planos. El proyecto ... comenzó a despegar el pasado julio, cuando el consejo de administración de Aena aprobó el concurso para contratar a las consultoras aeronáuticas, que se encargarán de redactar los proyectos de reforma de las terminales (con un coste previsto de más de 36,5 millones).

Pero este ambicioso plan ha dado hoy otro paso fundamental para que pueda ser una realidad a medio plazo. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez; y el ministro de Transportes, Óscar Puente, han presentado en Alicante el Documento de Regulación Aeroportuaria, el DORA III, que establece las inversiones que se van a hacer en el periodo de 2027 a 2031, cuando comenzarán las primeras mejoras para que las terminales de Málaga puedan aumentar su capacidad.

El DORA III contempla una inversión global en la red Aena (integrada por 46 aeropuertos y dos helipuertos) de 12.888 millones de euros, de los cuales 9.991 millones corresponden a inversiones reguladas, mientras que el resto se destinará a las no reguladas (asociadas a la actividad comercial). «Es la mayor inversión de las últimas décadas», ha dicho Pedro Sánchez, y ha destacado que de esta cifra, 1.500 millones irán para proyectos tecnológicos, de innovación y sostenibilidad medioambiental, también en Málaga.

En caso del Aeropuerto de la Costa del Sol, Aena no ha desgranado las cifras concretas en esta primera fase; pero desde la empresa aseguran que esta infraestructura recibirá «las inversiones que se precisen para cumplir todos los requisitos de capacidad, seguridad, calidad y sostenibilidad medioambiental». Además, se comprometen a que en el quinquenio 2027-2031 arrancarán las actuaciones más significativas. El horizonte total de la inversión asciende a 1.500 millones de euros, tal y como anunció el ministro de Transportes, Óscar Puente, en un reciente foro organizado por SUR.

Primeras inversiones

La presentación hoy del DORA III ha servido para concretar algunas de las actuaciones más significativas que se van a llevar a cabo para aumentar la capacidad del aeropuerto malagueño. Así, se va a mejorar el control de seguridad, que contará con máquinas de escáner más modernas, con las que los pasajeros ya no tendrán que sacar los líquidos ni elementos electrónicos de sus maletas. Además, se va a ampliar el control de pasaportes, tanto en superficie como en prestaciones «para que tenga la calidad y la eficiencia necesaria».

Sobre todo, las inversiones incluidas en el DORA servirán para redactar los proyectos constructivos, licitar las obras y arrancar las primeras actuaciones sobre el terreno, previsiblemente en el último trimestre de 2028, según explicó el director del aeródromo malagueño, Pedro Bendala, en una reciente entrevista concedida a SUR. Será en fases sucesivas cuando se acometerán las obras de mayor impacto.

Por tanto, habrá que esperar hasta la aprobación del DORA IV, para que entre 2031 y 2032 se lleve a cabo la primera fase de la gran reforma prevista, en especial el nuevo muelle de embarque para los tráficos no Schengen, o sea, los internacionales de terceros países; y el procesador, con la ampliación de los controles de seguridad y de pasaporte. Ya en 2033-2034 se hará la demolición de los muelles B y C y la ampliación de las zonas Schengen hacia el sur. La superficie de estas será un 45% superior a la actual.

1.500 millones en cinco años

La inversión prevista para dar forma al nuevo aeropuerto de Málaga, los citados 1.500 millones de euros, se tendrán que acometer en un plazo de cinco años (unos 1.800 días), por lo que supondrá un gasto de casi un millón de euros diarios. De este modo, se llegará a casi duplicar su superficie, pasando de los 80.000 metros cuadrados actuales a unos 140.000.

A partir de finales de 2028, la reforma se llevará a cabo en un plazo de ocho años. El plan de ampliación tiene tres ejes: la más urgente es dar más capacidad al aeropuerto. La capacidad prevista será superior a los 36 millones de pasajeros (ahora es de 30 millones), que es, según Pedro Bendala, una cifra de partida para los sistemas aeroportuarios que marcan la máxima capacidad, entre los que destacan el control de seguridad, el de pasaporte, la facturación, la recogida de equipaje, los embarques y los estacionamientos de aeronaves.

Pero estos 36 millones de viajeros son sólo una primera fase: «Con el número de puertas de embarque o los metros cuadrados de salas de embarque previstas, la capacidad queda resuelta para mucho más de 36 millones». Las otras dos patas son mejorar los aspectos de sostenibilidad, mediante el uso de nuevas tecnologías para reducir la huella de carbono y el consumo de agua, entre otros aspectos. Y hacer del aeropuerto un referente en accesibilidad global, para todos los tipos de pasajeros.

El plan se dividirá en cuatro o cinco fases, y del mismo modo irán entrando en servicio de forma paulatina, para garantizar la convivencia con una infraestructura que mantendrá el servicio en todo momento. Una de ellas se destinará a hacer el nuevo dique de embarque para tráfico no Schengen; y posteriormente seguirá con la reconversión de los antiguos muelles B y C (donde ahora están las puertas de embarque para destinos no Schengen), que se eliminarán. A ello, le seguirá la ampliación hacia el sur de la actual Terminal 2, para recrecer el procesador, que es el gran edificio donde están los controles de seguridad, y la ampliación hacia el este para aumentar su volumen.