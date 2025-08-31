Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Pedro Bendala, junto a la pared de cristal de su despacho desde la que se contempla el ir y venir de aviones. Marilú Báez

Pedro Bendala: «La ampliación del aeropuerto de Málaga permitirá estar conectados con 200 ciudades»

El director de esta infraestructura avanza que trabajan para que las obras que casi duplicarán estas instalaciones comiencen a final de 2028 y estén terminadas en un plazo de unos ocho años

Pilar Martínez

Pilar Martínez

Málaga

Domingo, 31 de agosto 2025, 00:21

En un despacho con paredes de cristal que dan a una de las pistas en las que no dejan de despegar y aterrizar aviones, Pedro ... Bendala, director del aeropuerto de Málaga, centra su mirada en el documento del diseño funcional de la ampliación del aeropuerto que tiene en el centro de la mesa y que conoce al dedillo porque lleva, junto a su equipo, meses y meses trabajando en este proyecto que supondrá una inversión de 1.500 millones de euros para casi duplicar la superficie de esta infraestructura, pasando de los 80.000 metros cuadrados actuales a unos 140.000 metros.

