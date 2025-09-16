Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

¿Qué ha pasado hoy en Málaga?

Resumen de las principales noticias del martes, 16 de septiembre de 2025

SUR

Martes, 16 de septiembre 2025, 21:15

Queda inconsciente tras una reyerta en Marbella en la que fue atacado con un casco y agredió con un martillo

LEER LA NOTICIA

Viajes a un céntimo para animar la nueva ruta bus exprés entre Rincón de la Victoria y El Palo

LEER LA NOTICIA

Estas son las empresas que compiten por ampliar la playa de los Baños del Carmen en Málaga

LEER LA NOTICIA

Entierran sin identificar el cadáver del buzo decapitado de Fuengirola

LEER LA NOTICIA

Pablo Alborán pone fecha a su regreso a Málaga con su nuevo disco

LEER LA NOTICIA

Fundación 'la Caixa' y Junta de Andalucía sellan un acuerdo millonario por los más vulnerables

LEER LA NOTICIA

La policía investiga estafas en la reventa de entradas al concierto de Quevedo

LEER LA NOTICIA

Se busca a Marc, un menor de 14 años desaparecido en Rincón de la Victoria

LEER LA NOTICIA

Los machos monteses se 'empadronan' en Canillas de Aceituno

LEER LA NOTICIA

Gwendoline Christie, guerrera de 'Juego de tronos' y 'Star wars', se suma a la San Diego Comic-Con Málaga

LEER LA NOTICIA

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La víctima del último accidente de tráfico mortal en Estepona: una joven ilustradora de 26 años
  2. 2

    Entierran sin identificar el cadáver del buzo decapitado de Fuengirola
  3. 3 Ya es oficial: ésta es la fecha en la que Arnold Schwarzenegger estará en San Diego Comic-Con Málaga
  4. 4 La mejor paella valenciana nacional se come en un restaurante de Málaga
  5. 5 Un restaurante de Málaga, el más bonito de España para los usuarios
  6. 6 Queda inconsciente tras una reyerta en Marbella en la que fue atacado con un casco y agredió con un martillo
  7. 7

    Limò, un restaurante italiano donde toda la carta es sin gluten, abre en Málaga
  8. 8

    La operación militar israelí convierte Gaza City en un infierno de encarnizados combates mientras la población huye aterrorizada
  9. 9 La policía investiga estafas en la reventa de entradas al concierto de Quevedo
  10. 10 Cambio de rumbo para el hotel Cortijo la Reina: sale a la venta y este es su precio

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur ¿Qué ha pasado hoy en Málaga?

¿Qué ha pasado hoy en Málaga?