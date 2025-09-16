Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Queda inconsciente tras una reyerta en Marbella en la que fue atacado con un casco y agredió con un martillo

Ambos fueron trasladados al Hospital Costa del Sol, y uno de ellos fue detenido por su presunta responsabilidad en un delito de lesiones

María José Díaz Alcalá

María José Díaz Alcalá

Martes, 16 de septiembre 2025, 00:13

Nerviosos y con heridas en el rostro encontraron los agentes a dos individuos en Marbella tras ser alertados de una trifulca en la zona de ... Puerto Banús. Uno de los implicados, que llegó a perder el conocimiento, aseguró haber sido golpeado con un casco; mientras que, su contrincante aseguró haber sido atacado a martillazos. Aunque ambos fueron trasladados al Hospital Costa del Sol, este último se negó a recibir asistencia sanitaria y quedó detenido.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La víctima del último accidente de tráfico mortal en Estepona: una joven ilustradora de 26 años
  2. 2 Tragedia en Calpe: un coche aparcado se desliza sin control, mata a un bebé de 20 días y deja a su madre gravemente herida
  3. 3 Condenan al SAS por dejar un trozo de aguja a una paciente de Málaga en una operación
  4. 4

    El pequeño pueblo de Málaga que convierte sus calles en un museo eterno
  5. 5 La mejor paella valenciana nacional se come en un restaurante de Málaga
  6. 6

    Maquillalia, la desconocida empresa malagueña que revolucionó la cosmética online
  7. 7 Comienza el plazo para optar al próximo proyecto de VPO en Málaga: estos son los requisitos
  8. 8

    Ramón Mora, superviviente de una parada cardiorrespiratoria: «Estuve 21 minutos muerto y volví a la vida»
  9. 9 Una mujer fallecida tras una colisión entre dos turismos en Estepona
  10. 10 Paco de la Torre, sobre el problema de la vivienda: «Málaga tiene que crecer hacia el Valle del Guadalhorce»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Queda inconsciente tras una reyerta en Marbella en la que fue atacado con un casco y agredió con un martillo

Queda inconsciente tras una reyerta en Marbella en la que fue atacado con un casco y agredió con un martillo