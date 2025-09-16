Queda inconsciente tras una reyerta en Marbella en la que fue atacado con un casco y agredió con un martillo

Nerviosos y con heridas en el rostro encontraron los agentes a dos individuos en Marbella tras ser alertados de una trifulca en la zona de ... Puerto Banús. Uno de los implicados, que llegó a perder el conocimiento, aseguró haber sido golpeado con un casco; mientras que, su contrincante aseguró haber sido atacado a martillazos. Aunque ambos fueron trasladados al Hospital Costa del Sol, este último se negó a recibir asistencia sanitaria y quedó detenido.

Los hechos tuvieron lugar la semana pasada, de madrugada, cuando efectivos de la Policía Local de Marbella fueron alertados de una trifulca entre dos individuos . A su llegada, se encontraron con los sospechosos, que presentaban lesiones visibles, han informado a este periódico distintas fuentes consultadas.

El más afectado aparentemente aseguró a los policías locales que había recibido puñetazos de un hombre, que, supuestamente, también le golpeó con un casco. El otro involucrado, si bien, manifestó que él también había sido agredido con un martillo, que los policías locales encontraron.

Por su parte, los efectivos movilizaron a los servicios sanitarios, que atendieron a los heridos y los trasladaron al Hospital Costa del Sol. Sin embargo, según las fuentes, el individuo que presuntamente había recibido los 'martillazos' se negó a recibir asistencia médica y, finalmente, resultó detenido por su presunta responsabilidad en un delito de lesiones.