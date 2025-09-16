Pablo Alborán pone fecha a su regreso a Málaga con el nuevo disco

Pablo Alborán está de vuelta tras su retirada temporal de los escenarios. Un nuevo comienzo que titula 'KM0'. El malagueño lanzará el 7 de noviembre ... su próximo disco y anuncia las primeras fechas de su gira: ocho ciudades, de mayo a junio de 2026, con parada incluida en casa. Pablo Alborán vuelve a elegir Marenostrum Fuengirola para su directo, tres años después de su último concierto en este lugar. Será el 6 de junio y las entradas saldrán a la venta el 24 de septiembre a partir de las 17.00 horas.

«El empezar de 0 jamás tuvo más sentido en mi vida y eso se vio reflejado en mis canciones y en mi forma de ver la música», asegura el artista. Dice que su vida se basa «en jugar con dios y con el diablo preguntándole al espejo quién es realmente Pablo». Y la respuesta, su verdad, la aporta en una colección de temas donde arriesga como nunca antes, jugando con los registros musicales.

'Clickbait' fue el pistoletazo de salida, un primer single experimental en lo musical y combativo en el contenido, que sorprendió a los fans el pasado mes de abril. Era su vuelta oficial, el reencuentro con sus seguidores tras un parón elegido para acompañar a un familiar durante un proceso de quimioterapia y trasplante de médula. Desde entonces, Alborán ha seguido dando pistas de lo que está por venir, lanzando la balada 'KM0' y el tema 'Vámonos de aquí'.