Pablo Alborán pone fecha a su regreso a Málaga con el nuevo disco
El artista malagueño lanzará 'KM0' el 7 de noviembre, un álbum que presentará en directo en Marenostrum Fuengirola en junio
Martes, 16 de septiembre 2025, 13:26
Pablo Alborán está de vuelta tras su retirada temporal de los escenarios. Un nuevo comienzo que titula 'KM0'. El malagueño lanzará el 7 de noviembre ... su próximo disco y anuncia las primeras fechas de su gira: ocho ciudades, de mayo a junio de 2026, con parada incluida en casa. Pablo Alborán vuelve a elegir Marenostrum Fuengirola para su directo, tres años después de su último concierto en este lugar. Será el 6 de junio y las entradas saldrán a la venta el 24 de septiembre a partir de las 17.00 horas.
«El empezar de 0 jamás tuvo más sentido en mi vida y eso se vio reflejado en mis canciones y en mi forma de ver la música», asegura el artista. Dice que su vida se basa «en jugar con dios y con el diablo preguntándole al espejo quién es realmente Pablo». Y la respuesta, su verdad, la aporta en una colección de temas donde arriesga como nunca antes, jugando con los registros musicales.
'Clickbait' fue el pistoletazo de salida, un primer single experimental en lo musical y combativo en el contenido, que sorprendió a los fans el pasado mes de abril. Era su vuelta oficial, el reencuentro con sus seguidores tras un parón elegido para acompañar a un familiar durante un proceso de quimioterapia y trasplante de médula. Desde entonces, Alborán ha seguido dando pistas de lo que está por venir, lanzando la balada 'KM0' y el tema 'Vámonos de aquí'.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.