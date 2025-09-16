Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Pablo Alborán, durante la presentación de la gira.

Pablo Alborán pone fecha a su regreso a Málaga con el nuevo disco

El artista malagueño lanzará 'KM0' el 7 de noviembre, un álbum que presentará en directo en Marenostrum Fuengirola en junio

Regina Sotorrío

Regina Sotorrío

Martes, 16 de septiembre 2025, 13:26

Pablo Alborán está de vuelta tras su retirada temporal de los escenarios. Un nuevo comienzo que titula 'KM0'. El malagueño lanzará el 7 de noviembre ... su próximo disco y anuncia las primeras fechas de su gira: ocho ciudades, de mayo a junio de 2026, con parada incluida en casa. Pablo Alborán vuelve a elegir Marenostrum Fuengirola para su directo, tres años después de su último concierto en este lugar. Será el 6 de junio y las entradas saldrán a la venta el 24 de septiembre a partir de las 17.00 horas.

