Estas son las empresas que compiten por ampliar la playa de los Baños del Carmen en Málaga

La Dirección General de la Costa y el Mar ya tiene en estudio las nueve ofertas que compiten por ampliar la playa de los Baños ... del Carmen, un proyecto que ha tenido una larga tramitación ambiental, pero que ya está en su fase final para adjudicar los trabajos y que puedan comenzar el año que viene.

El último acta que la mesa de evaluación ha subido al perfil del contratante refleja las nueve plicas que han sido admitidas al concurso público, con un presupuesto base de 6,1 millones de euros y un plazo de ejecución de nueve meses. Es una cifra considerable, por lo es previsible que en la competición, el Ministerio para la Transición Ecológica conseguirá una rebaja sustanciosa en el coste final.

Estas son las nueve ofertas:

- Acciona Construcción

- Ute Acsa Obras e Infraestructuras-Hermanos Pérez Garrán

- Ute Adiante Infraestructuras-Construcciones Maygar

- Ute ASCH Infraestructuras y Servicios-Ciomar

- Sando

- Ute Dragados-Rialsa Obras

- Ute Eiffage Infraestructuras-Retroder

- Ute Matias Arrom Bibiloni-Copasa

- Vias y Construcciones

Desde comienzos de septiembre la mesa de contratación de Costas está examinando las ofertas, con vistas a su adjudicación a finales de este mismo año. A partir de ahí, dado que el presupuesto está consignado, ya podrán comenzar los trabajos sobre el terreno.

La nueva playa de los Baños del Carmen Línea de orilla actual Baños del Carmen Primera fase Construcción de un espigón de 193 metros Nueva línea de orilla Segunda fase Aportación de arena: 73.837 m3 Morlaco (parque de ejercicios) Playa seca Playa sumergida Ancho medio de la playa Actual 10 m Ampliación prevista 27 m 37 m Fuente: Dirección General de la Costa y el Mar E. HINOJOSA

A principios de junio, de manera sorpresiva, la Dirección General de la Costa y el Mar abrió la licitación pública para un proyecto que se espera desde hace justamente una década por el retraso que supuso la aprobación de la Declaración de Impacto Ambiental (DIA). El plazo para concurrir se ha tenido que prorrogar dos veces, a lo largo del pasado verano; la última vez hasta el 29 de agosto, cuando ya se cerró y comenzó el periodo de evaluación.

73.837 metros cúbicos de arena se van a aportar entre el balneario y El Morlaco, con lo que la playa alcanzará un ancho medio de hasta 37 metros, 27 más que la actual.

De acuerdo al pliego de la licitación, firmado por la directora general, Ana María Oñoro, los trabajos pretenden multiplicar por cinco la superficie del arenal entre el balneario y El Morlaco, al pasar de los actuales 2.700 metros cuadrados hasta 12.700. El proyecto prevé un vertido de 73.837 metros cúbicos de material, con lo que la playa alcanzará un ancho medio de hasta 37 metros (27 más que la actual).

Espigones y rampas de acceso

El proyecto permitirá crear una gran playa sobre la pequeña caleta actual al lado del balneario. El ámbito de los trabajos irá desde la punta de El Morlaco hasta la explanada del restaurante. En primer lugar, se construirá un espigón de 193 metros que saldrá desde El Morlaco, con un tramo inicial emergido y otro oblicuo sumergido, de norte a sur, formando una especie de V abierta. La plataforma estará preparada para la colonización por especies marinas.

En una segunda fase, se llevará a cabo una recarga de arena en la playa con un volumen de unos 73.837 metros cúbicos. En esta fase, se insiste en que este material no podrá afectar ni tocar al roquedal que rodea la explanada del balneario, que está protegido medioambientalmente. El material se extraerá del arroyo Jévar (30.000 m3) y Totalán (45.000).

Otra clave de la iniciativa es la construcción de una nueva rampa de acceso a la playa desde la plataforma de la punta del Morlaco, mediante una escalera en acabado rústico a base de rocalla y escollera para una mayor integración paisajística. El actual acceso principal, que da entrada al restaurante, se adaptará para personas con movilidad reducida.