La portada de los Baños del Carmen de Málaga ya deja ver su imagen original

Algo se empieza a mover en torno al balneario. Tras décadas de abandono institucional, estos días confluyen dos avances en los Baños del Carmen. De ... una parte, el concurso para acondicionar la nueva playa hasta El Morlaco, que ya está en fase final de la licitación, después de prorrogarse dos veces. Conforme a la última fecha, las empresas participantes se conocerán en estos días.

Pero lo que ya es claramente visible es la obra de rehabilitación de la portada de acceso al restaurante de Pedregalejo. El arco característico, que amenazaba ruina, ha recuperado su imagen original, fiel reflejo de la que tenía cuando se inauguró, en 1918.

Los trabajos, a cargo del departamento de Conservación de la Gerencia Municipal de Urbanismo, se han acometido por la vía de urgencia, para evitar que se siguiera deteriorando y resolver los daños en los arcos, sobre los que se colocaron unas chapas metálicas para salvaguardar la estructura de la lluvia y el salitre.

La rehabilitación, que es muy fiel a la imagen original de la portada, destaca por las tejas vidriadas azules y blancas

«La rehabilitación está muy bien hecha; la han reproducido de manera muy fiel a cómo era en sus orígenes», valora la arquitecta malagueña Lorena Garzarán, quien dedicó su tesis doctoral al estudio y recuperación de este espacio emblemático. «Han cambiado los armazones de madera y han puesto las tejas combinando los colores blanco y azul; así como las carpinterías para reproducir la zona de las taquillas».

Aunque la intervención no ha sido del todo completa, ya que los muros exteriores también están protegidos, y en esta intervención todavía no se ha tocado. Especialmente el que está más cercano a la portada en el lateral izquierdo según se entra, que acusa mucho el deterioro, y más ahora, en comparación con lo ya renovado.

Por su parte, la rehabilitación integral del restaurante previsiblemente tendrá que ser a cargo de los concesionarios, una vez que la Junta convoque el concurso que permita salir de la situación legal precaria en la que se encuentra ahora la explotación del restaurante. Desde la extinción del título concesional histórico, esta se ampara en un permiso que se renueva periódicamente, pero no existe una concesión como tal a largo plazo.

Referencia histórica

Como referencia histórica y artística para la restauración, se ha tomado la que recogió el proyecto que hizo en su día la unión de consultoras formada por Narval Ingeniería y los arquitectos Juan Gavilanes y Francisco González. Así, del documento global de intervención en toda la zona se ha extraído la parte dedicada a la portada y la caseta adyacente, que ha tenido que pasar por el visto bueno previo de la delegación de Cultura de la Junta, ya que el entorno fue declarado como Bien de Interés Cultural (BIC). Si bien actualmente este título está suspendido por el TSJA, dentro del conflicto que el astillero Nereo mantiene con las administraciones para hacer valer sus derechos.

El proceso de rehabilitación comenzó con ensayos en laboratorio de los materiales que se iban a utilizar. Posteriormente, se desmontaron todas las cubiertas para conservar las piezas de madera que han podido reutilizarse, y sustituir las que tenían daños o estaban deformadas por otras idénticas. Además, se han aplicado tratamientos preventivos para protegerlos de la humedad y los insectos. También se han restaurado los elementos cerámicos, se han sellado grietas y se han sustituido las carpinterías y cerrajerías en mal estado por réplicas.

Sobre todo, las obras que ha llevado a cabo la constructora Obratec han supuesto la recuperación de las tejas vidriadas que ya coronan la portada y el casetón, y que se fueron perdiendo con el tiempo. A partir de unos restos originales que se encontraban almacenados en el lugar, y teniendo en cuenta las dimensiones de las primitivas que están en el restaurante, se han fabricado de forma artesanal las nuevas tejas de color blanco y azul que se han colocado sobre los arcos y en el tejado.

Urbanismo ha llevado a cabo estos trabajos como una «ejecución subsidiaria», lo que implica que asume inicialmente el coste de las obras, por la urgencia, y luego pasa la factura a Costas, como la administración que es la responsable última del entorno.