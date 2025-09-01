Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Nueva imagen de la portada del balneario tras haber sido minuciosamente restaurada. Ñito Salas

La portada de los Baños del Carmen de Málaga ya deja ver su imagen original

El Ayuntamiento, a través de Urbanismo, ha rehabilitado el arco de entrada al balneario de Pedregalejo tras siete meses de obras

Ignacio Lillo

Ignacio Lillo

Málaga

Lunes, 1 de septiembre 2025, 00:13

Algo se empieza a mover en torno al balneario. Tras décadas de abandono institucional, estos días confluyen dos avances en los Baños del Carmen. De ... una parte, el concurso para acondicionar la nueva playa hasta El Morlaco, que ya está en fase final de la licitación, después de prorrogarse dos veces. Conforme a la última fecha, las empresas participantes se conocerán en estos días.

