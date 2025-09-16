La policía investiga estafas en la reventa de entradas al concierto de Quevedo

La Policía Nacional investiga estafas en la reventa de entradas para uno de los dos conciertos que el artista Quevedo ofreció el pasado fin de ... semana en Málaga dentro de su espectáculo 'Buenas Noches Tour'.

La Comisaría Provincial ha recibido ya una decena de denuncias de afectados por el fraude, aunque las fuentes consultadas aseguran que la cifra de perjudicados puede ser bastante más elevada a tenor de las quejas que se produjeron a la entrada del concierto.

Como suele ocurrir en estos casos, los afectados a veces tardan en denunciar y algunos ni siquiera llegan a hacerlo ante la dificultad para identificar a la persona o personas que se las vendieron.

Según las mismas fuentes, varias decenas de personas se presentaron este sábado 13 de septiembre a las puertas del Martín Carpena, donde se celebró el primero de los dos conciertos del 'Buenas Noches Tour', pero no pudieron acceder al mismo porque los códigos QR de los documentos que portaban no podían ser leídos por el sistema informático de la organización.

Muchos de los afectados se acercaron a las patrullas de policía encargadas de los accesos y de la seguridad del concierto y contaron a los agentes que las entradas -a la postre, falsas- habían sido adquiridas en la reventa y no en páginas oficiales.

No en vano, la Policía Nacional, a través de su cuenta oficial en X, ha compartido en varias ocasiones una serie de recomendaciones para los usuarios, como extremar la precaución en todo momento y no ofrecer información personal o bancaria bajo ningún concepto.

La policía aconseja solicitar la entrada a este tipo de eventos únicamente en las páginas web oficiales para asegurarse de que la compra sea segura y no dejarse embaucar por los estafadores.