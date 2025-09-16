Viajes a un céntimo para animar la nueva ruta bus exprés entre Rincón de la Victoria y El Palo

Solo será desde este 16 hasta el 22 de septiembre y para los usuarios y usuarias que usen un teléfono con sistema operativo Android, pero ... durante estas jornadas, los viajeros que cumplan este requisito tan solo abonarán un céntimo de euro por cada trayecto de la línea exprés M-165, que conecta Rincón de la Victoria y el barrio de El Palo.

La Junta de Andalucía ha puesto en marcha una iniciativa, a través del Consorcio de Transporte Metropolitano del Área de Málaga (Ctmam), en el marco de la Semana de la Movilidad, y con el consenso y el respaldo del Ayuntamiento rinconero.

La idea es que la oportunidad de disfrutar de este descuento, que supone 70 céntimos menos con respecto a un billete ordinario sin saltos, es decir, sin cambiar de zona de tarificación, sirva para animar a aquellos que tengan que desplazarse entre los dos municipios a elegir el transporte público, al tiempo que sirve para que hagan un testeo del sistema de pago a través del móvil, pensado para agilizar el proceso de embarque.

Novedad

La línea M-165, recién estrenada, está diseñada para ofrecer un servicio directo y eficiente que busca reducir los tiempos de viaje entre Rincón de la Victoria y el distrito malagueño de El Palo, para favorecer los transbordos con las líneas de la EMT, la empresa de transportes de la capital, al conectar con la parada de Villafuerte/Juan Sebastián Elcano, junto a Las Angustias.

El tiempo medio de espera en este punto es de 4 a 5 minutos como máximo y permite subirse después a la Línea 3: Puerta Blanca – Alameda Principal – El Palo (Olías); la 8: El Palo – Carlos Haya – Clínico, y la 11: Universidad – Alameda Principal – El Palo.

La M-165 se suma a las que ya hay operativas: M-160: Málaga-Rincón de la Victoria-Cotomar; M-161: Málaga-Totalán; M-163: Málaga-Rincón de la Victoria-Los Rubios; M-168: Málaga-Rincón de la Victoria-Cotomar (Búho); M-260: Málaga-Vélez Málaga (por Torre de Benagalbón); M-262: Rincón de la Victoria-Benagalbón-Moclinejo-El Valdés; M-362: Málaga-Nerja (por Torre de Benagalbón) y M-363: Málaga-Torrox (por Torre de Benagalbón).

Tiempos

Con el nuevo servicio, los autobuses salen desde Rincón de la Victoria, pasando por La Cala del Moral, hasta llegar a Málaga, entre las 06.55 y las 13.05, de lunes a viernes. El recorrido no tiene paradas en La Araña ni en la gasolinera de El Candado, lo que permitirá una mayor velocidad.

El regreso de los vehículos es, sin pasajeros, por la A-7, para lograr que las unidades estén disponibles nuevamente en Rincón de la Victoria con mayor rapidez, optimizando así los recursos del servicio público.

La vuelta ha de ser en otras líneas porque el propósito de este novedad es llegar a Málaga en hora punta y a partir de ahí buscar correspondencias con otros medios de transporte.

Reorganización urbana

La línea exprés, coincide con la reorganización de los horarios y recorridos de todas las líneas del transporte público urbano en Rincón de la Victoria, en vigor desde el 1 de agosto. Los principales cambios son los siguientes: la Línea 1 deja de realizar la subida a Dominion Park y al IES El Cantal, zonas que pasan a ser cubiertas por las líneas 3, 4 y 6. Por otra parte, la Línea 2 suprime la entrada a la zona de Cotomar, actualmente cubierta por el transporte interurbano línea 160.

Las Líneas 3 y 4 dejan de cubrir la subida hacia la Biblioteca Pública Municipal de Rincón de la Victoria, función que asumirá la línea 8. La Línea 6 elimina la subida a la urbanización Los Olivos, debido a la escasa demanda, con el fin de optimizar el recorrido.