Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Autobús de la línea M-165 durante un trayecto. SUR

Viajes a un céntimo para animar la nueva ruta bus exprés entre Rincón de la Victoria y El Palo

El precio simbólico se mantendrá desde hoy hasta el 22 de septiembre, con motivo de la Semana de la Movilidad, y busca captar viajeros para la nueva línea

José Rodríguez Cámara

José Rodríguez Cámara

Rincón de la Victoria

Martes, 16 de septiembre 2025, 12:46

Solo será desde este 16 hasta el 22 de septiembre y para los usuarios y usuarias que usen un teléfono con sistema operativo Android, pero ... durante estas jornadas, los viajeros que cumplan este requisito tan solo abonarán un céntimo de euro por cada trayecto de la línea exprés M-165, que conecta Rincón de la Victoria y el barrio de El Palo.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La víctima del último accidente de tráfico mortal en Estepona: una joven ilustradora de 26 años
  2. 2 La mejor paella valenciana nacional se come en un restaurante de Málaga
  3. 3

    Entierran sin identificar el cadáver del buzo decapitado de Fuengirola
  4. 4 Ya es oficial: ésta es la fecha en la que Arnold Schwarzenegger estará en San Diego Comic-Con Málaga
  5. 5 Tragedia en Calpe: un coche aparcado se desliza sin control, mata a un bebé de 20 días y deja a su madre gravemente herida
  6. 6 Cambio de rumbo para el hotel Cortijo la Reina: sale a la venta y este es su precio
  7. 7 Comienza el plazo para optar al próximo proyecto de VPO en Málaga: estos son los requisitos
  8. 8 Aemet avisa: una masa de aire «extremadamente cálida» disparará los termómetros en Andalucía
  9. 9 La aparición de un altar del siglo III en la cripta del Sagrario apunta a un templo de época romana en Málaga
  10. 10 Queda inconsciente tras una reyerta en Marbella en la que fue atacado con un casco y agredió con un martillo

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Viajes a un céntimo para animar la nueva ruta bus exprés entre Rincón de la Victoria y El Palo

Viajes a un céntimo para animar la nueva ruta bus exprés entre Rincón de la Victoria y El Palo