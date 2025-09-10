Un nuevo bus circular y exprés une Rincón de la Victoria y Málaga: el trayecto de vuelta es innovador

La realidad de los conductores que transitan a diario entre Rincón de la Victoria y Málaga bien se puede traducir en horas de atascos y ... colas. El tráfico se ha disparado por los accesos en 20.000 coches diarios desde que se culminara la Ronda Este-Rincón y las grandes soluciones siguen en fase de estudio preliminar. Ante esto, siguen cabiendo medidas que ayudan a dar opciones de movilidad a los vecinos rinconeros principalmente: la última, la activación de una nueva línea de bus interurbano.

El Ministerio de Transportes está redactando el estudio de alternativas para mejorar la movilidad entre ambos municipios.

Los acuerdos entre instituciones y operadores son claves. En este sentido, el Consorcio de Transporte Metropolitano del Área de Málaga (CTMAM), a iniciativa del Ayuntamiento de Rincón de la Victoria y con la colaboración del Ayuntamiento de Málaga, pone en marcha una nueva línea circular exprés de hora punta entre ambos municipios y con paso por El Palo.

Trayecto

La activación es inmediata. Desde esta semana, los autobuses saldrán desde Rincón de la Victoria, pasando por La Cala del Moral, y finalizarán su recorrido en la calle Villafuerte de El Palo (junto a la Iglesia de las Angustias), entre las 06:55h y las 13:05h, de lunes a viernes.

La nueva línea tendrá carácter exprés, sin paradas intermedias en La Araña ni en la gasolinera de El Candado, lo que permitirá una mayor velocidad comercial, reduciendo los tiempos de trayecto para los usuarios que se desplazan desde Rincón hasta la zona este de Málaga en hora punta.

Vuelta en vacío por la A-7

El regreso de los autobuses se realizará en vacío por la A-7, lo que permitirá que las unidades estén disponibles nuevamente en Rincón de la Victoria con mayor rapidez, optimizando así los recursos del servicio público. La vuelta ha de ser en otras líneas porque la idea es llegar a Málaga en hora punta y a partir de ahí buscar correspondencias con otros medios de transporte.

Salado valora la medida

El alcalde de Rincón de la Victoria, Francisco Salado, ha valorado la medida: «Este nuevo modelo de línea exprés se alinea con una estrategia de movilidad más eficiente, evita congestionar la circulación, reduce emisiones innecesarias y adapta la oferta a la demanda real, optimizando recursos públicos y mejorando la calidad del servicio para los usuarios».

Desde 2023, el concejal de Movilidad y Transportes del Ayuntamiento de Rincón de la Victoria, Pablo Pardini viene trabajando junto al CTMAM y al Ayuntamiento de Málaga en la detección de los problemas de transporte interurbano entre ambas localidades.

Los análisis de necesidades realizados durante semanas constataron que la franja horaria entre las 7:00h y las 10:00h presenta una alta demanda de viajeros desde Rincón hacia Málaga, especialmente con destino a la zona este (El Palo), donde ya desciende una gran parte de los pasajeros de la línea M160.

Prueba extensible a la tarde

«Si la prueba piloto de la línea circular de la mañana tiene buena acogida y resultados positivos, el Ayuntamiento de Rincón de la Victoria solicitará al CTMAM activar una línea exprés de tarde, con salida desde calle Bolivia (El Palo) hacia Rincón de la Victoria, replicando el modelo de retorno por la A-7 en vacío», confirma el concejal.

Por otro lado, el concejal asegura que se sigue trabajando para que la línea principal interurbana llegue desde Los Rubios hasta la Estación de Autobuses de Málaga.

Estadísticas autobús

Según las estadísticas del Consorcio, los datos de los viajeros entre Málaga y el Rincón en 2024 rondaron los 2 millones (1,92). Es el ente quien asume la propuesta de esta nueva línea circular desde el punto de vista económico. Y la idea es tratar de gestionar los picos de demanda. Por eso, la conexión fuerte es hacia Málaga por la mañana y hacia Rincón a mediodía.

Las líneas actuales entre ambos municipios son: M-160 Málaga-Rincón de la Victoria-Cotomar; M-161 Málaga-Totalán; M-163 Málaga-Rincón de la Victoria-Los Rubios; M-168 Málaga-Rincón de la Victoria-Cotomar (Búho); M-260 Málaga-Vélez Málaga (por Torre de Benagalbón); M-262 Rincón de la Victoria-Benagalbón-Moclinejo-El Valdés; M-362 Málaga-Nerja (por Torre de Benagalbón), y M-363 Málaga-Torrox (por Torre de Benagalbón)

Los datos de atascos

El balance anual de 2024 de la Dirección General de Tráfico (DGT) puso cifras a los problemas de atascos. La infraestructura entre la Ronda Este y el municipio vecino se inauguró en 2003 como gran alternativa a los atascos entonces de la curva de La Araña (la ronda Este en la capital sí se amplió más tarde a tres carriles). En este tiempo, los coches se han disparado un 34%, pero las alternativas son pobres.

La solución al problema de los accesos por la zona oriental va para largo. No fue hasta mayo del año pasado cuando se adjudicó por parte del Ministerio de Transportes a la consultora Ayesa el estudio de alternativas. Sobre la mesa, la ampliación de la vía, trazar un carril bus-VAO, un BRT ('bus rapid transit') o incluso una nueva autovía.

Por su parte, la Consejería de Fomento de la Junta de Andalucía también analizará la viabilidad de llevar el metro hacia al Este o si, por el contrario, se opta por una prolongación hacia el Norte (Ciudad Jardín) o hacia el Parque Tecnológico de Andalucía.