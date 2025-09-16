Entierran sin identificar el cadáver del buzo decapitado de Fuengirola

Un cadáver sin nombre. Un cuerpo sin cabeza que abandonará este mundo sin que nadie se despida de él. Sin que nadie lo vele. Tras ... seis meses de investigación, los restos del hombre hallado muerto en una playa de Fuengirola recibirán sepultura sin conocer su identidad. Lo enterrarán por beneficencia.

El cuerpo sin vida fue localizado sobre las 20.41 horas del pasado 5 de marzo. Varias personas telefonearon al sistema de emergencias 112-Andalucía para alertar del hallazgo de un cadáver tendido en la arena de la playa a la altura del paseo marítimo Rey de España, en Fuengirola.

El centro coordinador del 112 movilizó a efectivos de Policía Local, que prestaron labores de apoyo, y a la Policía Nacional, que se hizo cargo de la investigación para esclarecer la muerte. El cadáver presentaba un avanzado estado de descomposición y se encontraba ya en estado de saponificación, lo que dificulta la identificación.

Los agentes realizaron una exhaustiva inspección ocular de los restos por si encontraban alguna pista que ayudara a desvelar de quién se trataba. A los investigadores les llamó la atención que el buzo llevaba puesto un neopreno de buena calidad. Pero no contaban con su rostro, ni siquiera con sus piezas dentales, para averiguar su identidad.

Los investigadores manejaron todas las hipótesis: desde un aficionado fallecido en un accidente hasta un migrante sin suerte, pasando por un buzo dedicado a recuperar alijos para el narco. En los meses siguientes no se localizaron otros restos óseos compatibles con el buceador, ni tampoco se detectaron denuncias de desaparecidos con los que pudiera ser relacionado.

Según ha podido saber este periódico, tras agotar, sin éxito, todas las vías para su identificación, el juzgado que entiende de la causa ha autorizado que el hombre sea enterrado por beneficencia municipal, por lo que, al no encontrar familiares, será la administración la que se haga cargo de los gastos derivados del mismo.