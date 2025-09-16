Fundación 'la Caixa' y Junta de Andalucía sellan un acuerdo millonario por los más vulnerables

Este martes se acaba de firmar una renovación de acuerdo esperanzadora para la acción social de toda Andalucía y, en consecuencia, de la provincia de ... Málaga. Fundación 'la Caixa' y la Junta de Andalucía firmaron el acuerdo que recoge la colaboración entre ambas instituciones y que para este 2025 cuenta con un incremento del 3% respecto al año anterior. En total, son 68 millones destinados este curso al desarrollo de programas y actividades de acción social, científica, educativa y cultural. Los protagonistas de la firma, el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, y el presidente de la Fundación 'la Caixa', Isidro Fainé, destacaron la consolidación de esta alianza entre ambas instituciones: «Afianzamos un año más nuestro compromiso histórico con los andaluces contribuyendo a su bienestar a través de una acción muy focalizada en promover la igualdad de oportunidades», puntualizó el presidente de la Fundación, Isidro Fainé.

Por su parte, el presidente de la Junta, valoró la apuesta de este convenio para «afrontar los principales retos sociales» de toda Andalucía. «Como por ejemplo, la atención a nuestros mayores, a las víctimas de violencia de género o a la pobreza infantil. Es una acción fructífera y útil de esta colaboración público-privada en la que creemos y su apoyo significa una ayuda de enorme valor», resaltó Juanma Moreno, que también destacó la suma de este acuerdo: «Además, esta ayuda vuelve a crecer aportando 68 millones, dos más que en 2024 y siete más que en 2023».

Los objetivos que se marcan en este convenio van desde la mejora de las condiciones de vida de la infancia más vulnerables, fomentar el envejecimiento activo de las personas mayores, facilitar el acceso al empleo de colectivos desfavorecidos o velar por la atención integral a pacientes con enfermedades avanzadas hasta contribuir al bienestar de personas con discapacidad o en riesgo de exclusión. «Nosotros seguiremos avanzando para seguir trabajando por el progreso de la comunidad», defendió Isidro Fainé.

Proyectos prioritarios

Entre los proyectos prioritarios que se incluyen en este compromiso: CaixaProinfancia, que el año pasado atendió a 14.450 niños y niñas y 8.641 familias andaluzas con más de 13 millones de euros de inversión; el programa Incorpora, que impulsa la integración sociolaboral de personas en situación de vulnerabilidad social y que en 2024 facilitó 6.998 puestos de trabajo en la región gracias a la colaboración de 2.387 empresas andaluzas; la Atención Integral a Personas con Enfermedades Avanzadas, cuyo objetivo es mejorar la calidad de la atención a personas que están en el final de su vida y a sus familias, el año pasado logró atender a 4.353 pacientes y 5.031 familiares; el programa de Personas Mayores, que les acompaña y trabaja en su desarrollo personal en comunidad a través de los 62 centros de participación activa conveniados con la Junta de Andalucía; o el programa de Ayudas a Proyectos de Iniciativas Sociales, que invirtió el pasado 2024 un total de 7,7 millones de euros.

Otro de los objetivos a los que se destina esta inversión es al programa Reincorpora (825 itinerarios iniciados de integración sociolaboral en 2024) y el programa de becas, con un total de 22 becarios de grado, posgrado, doctorado y posdoctorado en Andalucía el curso pasado. Por otro lado, desde la red de oficinas de CaixaBank, la Fundación impulsa proyectos y actividades desde su entorno más inmediato en todas las provincias andaluzas. Según informan desde la entidad, en 2024 se proporcionaron 1.199 ayudas con cerca de cinco millones de euros de inversión.

Con la administración pública

Además de esta colaboración público-privada con la Junta de Andalucía, la Fundación 'la Caixa' también cuenta con acuerdos con otras administraciones como, por ejemplo, con la Diputación de Málaga. En este convenio, desde hace más de una década se trabaja con el Centro de Innovación Social La Noria, donde consolidan un proyecto con impacto rural y desarrollo socioeconómico para evitar el despoblamiento e impulsar la innovación social y digital en todas las comarcas de la provincia de Málaga. También en la capital de la Costa del Sol la Fundación destinó el año pasado 750.000 euros al desarrollo de actividades culturales a través del convenio que tiene con el Ayuntamiento de Málaga para hacer una cultura más inclusiva con equipamientos como el Teatro Cervantes, Festival de Málaga, Centre Pompidou, Colección Museo Ruso, Museo Casa Natal Pablo Ruiz Picasso y el Museo Carmen Thyssen, entre otros.

En el Ayuntamiento de Granada, Fundación 'la Caixa' también cuenta con un acuerdo para impulsar la cultura en la ciudad con una inversión de 362.000 euros para proyectos como Granada es Flamenco 365, Festival de Música Sacra, Granada Telón Abierto o Teatro Isabel La Católica, entre otros. Dentro de la divulgación de la cultura también cuentan con CaixaForum Sevilla, que el año pasado recibió un total de 248.539 visitantes dentro de sus exposiciones y actividades programadas para acercar la cultura y la ciencia a toda la población.