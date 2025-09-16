Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

La vanguardista cubierta del Caixaforum Málaga aspira a convertirse en icono de la ciudad. SUR

El futuro Caixaforum Málaga tiene nueva fecha para su inauguración: 2027

El icónico edificio del nuevo centro cultural contará con una cubierta con forma de gota de agua y una inversión de 30 millones de euros

Paco Griñán

Paco Griñán

Málaga

Martes, 16 de septiembre 2025, 20:32

El proyecto del Caixaforum Málaga tiene nueva fecha de apertura: 2027. Así lo ha revelado este martes el presidente de la Fundación 'la Caixa', Isidro ... Fainé, durante la firma en Sevilla de un acuerdo marco con la Junta de Andalucía que recoge la colaboración entre ambas instituciones en materia social, científica, educativa y cultural para 2025. En la reunión también se ha hablado del nuevo centro cultural en la capital de la Costa del Sol, principal proyecto arquitectónico de la entidad en nuestra comunidad, que cuenta con una inversión de 30 millones de euros.

