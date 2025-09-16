El futuro Caixaforum Málaga tiene nueva fecha para su inauguración: 2027

El proyecto del Caixaforum Málaga tiene nueva fecha de apertura: 2027. Así lo ha revelado este martes el presidente de la Fundación 'la Caixa', Isidro ... Fainé, durante la firma en Sevilla de un acuerdo marco con la Junta de Andalucía que recoge la colaboración entre ambas instituciones en materia social, científica, educativa y cultural para 2025. En la reunión también se ha hablado del nuevo centro cultural en la capital de la Costa del Sol, principal proyecto arquitectónico de la entidad en nuestra comunidad, que cuenta con una inversión de 30 millones de euros.

El proyecto del edificio incluye zonas verdes en la plaza de Manuel Azaña.

Los planes iniciales eran ﻿que la apertura de Caixaforum Málaga se realizara en 2026, aunque la tramitación del proyecto se ha dilatado. En abril de 2024 se realizaron los estudios geotécnicos de la parcela situada en la plaza Manuel Azaña -actualmente un parking- y, en estos momentos, se última todo el proceso urbanístico por lo que se espera en breve la aprobación definitiva para el comienzo de obras.

Con diseño del estudio catalán Picharchite, el vanguardista edificio no solo aportará nuevas salas de exposiciones y auditorios a la oferta de la capital malagueña, sino que también creará áreas verdes en el entorno con el objetivo de regenerar urbanísticamente la zona. Además su ambicioso programa de actividades supone una novedad en el mapa cultural de la ciudad, al trasladar el interés expositivo y museístico a esta puerta de entrada de la ciudad por la zona oeste.

Para ello, el proyecto arquitectónico, liderado por los arquitectos Felipe Pich-Aguilera y Teresa Batlle, también aspira a convertirse en un nuevo icono de la capital con su emblemática cubierta con forma de gota de agua, una estructura singular que actuará como protector climático del nuevo espacio. El edificio se caracteriza así por su integración en el paisaje para conseguir un impacto positivo en el entorno.