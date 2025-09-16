Los machos monteses se 'empadronan' en Canillas de Aceituno

Las monteses le han cogido el gusto a hacer turismo nocturno por Canillas de Aceituno. La pequeña localidad del interior de la Axarquía, con apenas 1.700 habitantes empadronados ... , sigue recibiendo la visita de varios ejemplares de macho montés cada noche, como viene ocurriendo desde el pasado mes de julio. De hecho, tan asiduas son que los vecinos han bautizado ya a uno de ellos con el nombre de 'Duke'. Es el ejemplar de más edad, con unos diez años.

En los últimos días, una de las vecinas, Rocío Ortiz García, ha podido grabar a dos de los ejemplares pasando por delante de su ventana, en la calle Convento. «Siguen las visitas de nuestro nuevo vecino, le hemos puesto 'Duke' al más mayor porque ahora llega acompañado. Se pasean por el pueblo cada madrugada, incluso los han visto en la plaza. Hubo hasta tres machos en una noche, dos en la zona de arriba de la Cueva Millón y otro abajo», ha relatado a SUR este martes esta vecina, que ha compartido las imágenes con este periódico.

ROCÍO ORTIZ GARCÍA

«Normalmente nos visitan dos ejemplares, siempre va el pequeño delante y el más mayor detrás, porque si se juntan se ponen a pelear. Siempre mantienen la distancia, pero siempre van juntos», ha comentada esta residente de Canillas de Aceituno, una gran aficionada a la fotografía y a los vídeos, que sube con frecuencia a sus redes sociales.

Una de las hipótesis que manejan los vecinos sobre el comportamiento de estos animales salvajes, es que debido a que a las monteses les gusta mucho la sal, «quizás las rocas de la Cueva Millón contengan sal y éste sea el motivo de las visitas tan frecuentes al pueblo», ha apostillado Ortiz.

Plantas y agua

Estos visitantes nocturnos se han convertido en un tema de conversación recurrente en las últimas semanas en el municipio axárquico, situado justo en las estribaciones de La Maroma, el techo de la provincia, con sus 2.069 metros de altitud sobre el nivel del mar. Hay vecinos 'enfadados' porque dicen que se han comido flores y plantas que tienen en sus puertas. Otros, sin embargo, se muestran encantados con su presencia y agradecen a Ortiz que se quede despierta de madrugada a esperarlos.

Además, según esta vecina, los machos monteses ya no se comen ultimamente las macetas, «solo comen del moral y una higuera que hay en la zona de la 'cañá'». «El agua creemos que van al pilar de la plaza, por eso algún vecino los han visto en la plaza, de hecho la calle por donde suben se llama Convento y solo lleva a la plaza y a un mirador, donde hay un níspero, que ahí siguen comiendo», ha relatado esta canillera. Ortiz fotografió hace unos días a 'Duke' «después de cenar, estuvo doce minutos acostado y disfrutando de la madrugada, encima de la Cueva Millón, él mismo 'destrozó' el sitio para tumbarse», ha apostillado.

No es la primera vez que ejemplares de cabras monteses se dejan ver en los cascos urbanos de pueblos de la provincia. En mayo de 2021, en plena pandemia del Covid-19, varios de ellos se animaron también a hacer turismo por Frigiliana. Las parejas recorrieron tejados y calles de la localidad axárquica, siendo también captadas en el cementerio de Comares. Anteriormente, en abril de 2019 cuatro cabras fueron grabadas saltando por las calles de Archidona.