Imagen de uno de los ejemplares que se pasea cada noche por Canillas de Aceituno. ROCÍO ORTIZ GARCÍA

Los machos monteses se 'empadronan' en Canillas de Aceituno

Hasta tres ejemplares se han visto en una misma noche, entre ellos 'Duke', como han bautizado a uno de ellos los vecinos tras varios meses acudiendo al pueblo desde la sierra

Eugenio Cabezas

Eugenio Cabezas

Martes, 16 de septiembre 2025, 12:28

Las monteses le han cogido el gusto a hacer turismo nocturno por Canillas de Aceituno. La pequeña localidad del interior de la Axarquía, con apenas 1.700 habitantes empadronados ... , sigue recibiendo la visita de varios ejemplares de macho montés cada noche, como viene ocurriendo desde el pasado mes de julio. De hecho, tan asiduas son que los vecinos han bautizado ya a uno de ellos con el nombre de 'Duke'. Es el ejemplar de más edad, con unos diez años.

