El espectacular macho montés que se pasea cada madrugada de este verano por Canillas de Aceituno

Las elevadísimas temperaturas de las últimas semanas no solo afectan a la población, sino también a la fauna salvaje. En Canillas de Aceituno llevan más ... de una semana recibiendo una visita de lo más inesperada: un espectacular macho montés baja de madrugada, puntualmente, sobre las 3.30 horas, y recorre varias calles de esta pequeña localidad del interior de la Axarquía, situada en las estribaciones de La Maroma, dentro del parque natural de las Sierras Tejeda, Almijara y Alhama.

El impresionante ejemplar de esta especie, que viene sufriendo los estragos de la plaga de la sarna, que ha mermado considerablemente su población, tiene unos diez años de edad, y presenta un buen aspecto, a tenor de la cornamenta que luce, tal y como lo ha podido inmortalizar Rocío Ortiz García, vecina de la localidad, desde el balcón de su vivienda, en la calle Convento, durante varias madrugadas seguidas.«Mi hijo trabaja en la hostelería y llega tarde a casa y por eso me quedo despierta esperándolo», cuenta esta canillera de 41 años.

Aficionada a la fotografía y a los vídeos, que sube con frecuencia a sus redes sociales, lleva más de una semana captando a este macho montés en la misma zona, «puntualmente a las 3.30 horas de la madrugada», apostilla. El animal apenas se asusta a pesar de los ladridos de los perros y de la presencia de algunos gatos. «Se pone a comer tranquilamente hojas de un moral y de un níspero que hay en la zona y bebe agua que le dejan los vecinos para los gatos», sostiene Ortiz.

Casos anteriores

Este visitante nocturno se ha convertido en un tema de conversación en el municipio. Hay vecinos enfadados porque dicen que se ha comido flores y plantas que tienen en su puerta. Otros, sin embargo, se muestran encantados con su presencia y agradecen a Ortiz que se quede despierta de madrugada a esperarlo. «Me gusta mucho hacer fotos de mi pueblo para que la gente las vea y en este caso, es impresionante ver a un animal salvaje paseándose por mi calle tan tranquilamente», argumenta. También es habitual que se adentren en viviendas rurales en verano para beber en las piscinas.

No es la primera vez que ejemplares de cabras monteses se dejan ver en los cascos urbanos de pueblos de la provincia. En mayo de 2021, en plena pandemia del Covid-19, varios de ellos se animaron a hacer turismo por Frigiliana. Las parejas recorrieron tejados y calles de la localidad axárquica, siendo también captadas en el cementerio de Comares. Anteriormente, en abril de 2019 cuatro cabras fueron grabadas saltando por las calles de Archidona.