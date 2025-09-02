Canillas de Aceituno abre un hilo directo con los vecinos para atender las incidencias en el municipio

El Ayuntamiento de Canillas de Aceituno, de apenas 1.700 habitantes empadronados, ha inaugurado un canal municipal de incidencias para que todos los vecinos puedan ... trasladar directa e inmediatamente la Policía Local y a Protección Civil las incidencias que éstos detecten y que se resuelvan en el menor tiempo posible.

Concretamente, se trata de dos números de teléfono, a través de los cuales los vecinos podrán ponerse en contacto con la Policía Local o con Protección Civil, donde se canalizarán los avisos que realicen los vecinos y que serán tratados «inmediatamente» por el departamento correpondiente para dar una respuesta lo más adecuada y rápida a la incidencia.

«Invito a todos los vecinos a que utilicen estas dos vías para trasladarnos todas las incidencias que vean en la calle. Nuestro objetivo es resolver con rapidez aquellas situaciones que suceden en el día a día de nuestro pueblo y pedanías y para eso la colaboración de todos es fundamental. Con este sistema damos un paso más para establecer un contacto directo con los ciudadanos y seguir avanzando con el objetivo de mejorar Canillas de Aceituno», ha asegurado el alcalde canillero, Vicente Campos (PP), en un comunicado.

Los teléfonos

Por su parte, el concejal de Seguridad, Álvaro Hurtado (PP), ha detallado que «mediante la campaña 'Porque quieres un pueblo de primera', durante los próximos días se dará a conocer esta iniciativa pionera entre los vecinos. Éstos podrán llamar o enviar un mensaje para dar aviso de situaciones relacionadas con seguridad, baldosas rotas en las aceras, escombros depositados en lugares donde no corresponde, grafitis, roturas de canalizaciones de agua en la calle, instalaciones municipales en mal estado, suciedad acumulada o contenedores desbordados, automóviles mal estacionados, etc.».

Desde el Ayuntamiento de Canillas de Aceituno han informado que el telefóno habilitado para comunicarse con la Policía Local es el 620 945 091, mientras que el de la Agrupacion Local de Protección Civil es el 644 184 234. En ambos casos, incluyen además de la función de teléfono, las redes sociales WhatsApp y Telegram.

Por último, desde el Consistorio canillero han recordado que cualquier aviso urgente relacionado con la salud, deberá comunicarse al 112, nunca por estas vías. «Este canal sirve únicamente para trasladar incidencias en la vía pública», han especificado.

Nueva señalización

Por otro lado, el Ayuntamiento de Canillas de Aceituno, junto a la Policía Local, han anunciado que, con el objetivo de mejorar la seguridad vial y la organización del tránsito rodado y peatonal en el casco urbano, se va a llevar a cabo la instalación de una nueva señalización vial, que conllevará la instalación de señales verticales, repintado de líneas amarillas, estacionamientos para personas con movilidad reducida, zonas de carga y descarga, estacionamientos para motocicletas y ciclomotores, así como nuevos pasos para peatones, en distintos puntos de la población.

El alcalde de Canillas de Aceituno, Vicente Campos (PP), ha detallado que «esta acción forma parte del plan de modernización y actualización de la infraestructura vial, con el propósito de ofrecer a conductores y peatones una movilidad más segura, ordenada y eficiente y se une a la campaña ya iniciada de respuesta rápida y más ágil a las incidencias que se produzcan sobre seguridad vial en nuestro municipio, canalizando las mismas hacía Policía Local y Protección Civil».

Por su parte, el jefe del mando operativo de la Policía Local en Canillas de Aceituno, Diego A. Blancat, ha destacado en un comunicado que «la nueva señalización sustituirá a la actual, optimizando la visibilidad, incorporando diseños más claros y adaptados a las normativas vigentes». «Con ello, se busca prevenir accidentes, facilitar la circulación y fortalecer la cultura vial en beneficio de toda la ciudadanía, así como realizar un acceso al entorno de los centros escolares más seguro», ha añadido.

«Se busca prevenir accidentes, facilitar la circulación y fortalecer la cultura vial en beneficio de la ciudadanía» Diego A. Blancat Jefe del mando operativo de la Policía Local en Canillas de Aceituno

En cuanto a las calles en las que se efectuarán estas mejoras, desde el Ayuntamiento han detallado que éstas afectarán a la avenida de Andalucía y a las calles Agua, Placeta, Huertezuelo, La Fuente, Llanillo, Iglesia, Nueva, Castillo y Matadero, además de la Plaza de la Constitución y la Plaza Maestro Francisco Gallero Badillo.

Para finalizar, desde el Ayuntamiento de Canillas de Aceituno han pedido a la ciudadanía «la máxima colaboración y comprensión», al tiempo que han detallado que «se irá informando de qué zonas de la población no se podrá estacionar, así como de los lugares de donde los vehículos deberán ser retirados para poder realizar los trabajos indicados».