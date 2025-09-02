Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

¿Qué ha pasado hoy en Málaga?

Resumen de las principales noticias del martes, 02 de septiembre de 2025

SUR

Martes, 2 de septiembre 2025, 21:23

Descubre a fondo las noticias más importantes del día en SUR.es con nuestro resumen extendido, brindándote una visión completa de los sucesos que marcan ... la pauta.

Top 50
  1. 1 Hallan en un pozo el cadáver de un vecino de Vélez-Málaga tras ocho días desaparecido
  2. 2 Casa Mira cierra uno de sus locales más emblemáticos del Centro de Málaga
  3. 3 El TSJA obliga al Ayuntamiento de Málaga a indemnizar a los dueños de un edificio por no concederles la licencia de obras
  4. 4 Despiden a un trabajador de baja médica por lumbociática tras pillarlo un detective dando clases de kizomba en una academia
  5. 5 Hallan 73 víctimas de la Guerra Civil en la primera fase de la exhumación de las fosas comunes de Campillos
  6. 6 Un hombre pierde parte de su pensión tras hacerle caso a ChatGPT y jubilarse anticipadamente
  7. 7 Denuncian asentamientos ilegales en la cala del Barranco de Maro
  8. 8 ¿Qué tiempo hará este otoño?: Aemet avanza su previsión
  9. 9 La escalada de la violencia hace mella en Málaga: una quincena de crímenes y el doble de secuestros que hace un año
  10. 10

    La nueva manera de comprar una vivienda en Marbella

