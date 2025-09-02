Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

El PP celebra su comité de dirección en La Térmica, este martes. SUR

El PP de Málaga arremete contra María Jesús Montero: «Ha convertido al PSOE en una sucursal del PSC»

Patricia Navarro denuncia el «agravio inversor» que padece la provincia por parte del Gobierno central

Matías Stuber

Matías Stuber

Martes, 2 de septiembre 2025, 18:16

La posibilidad de que la actual ministra de Hacienda, María Jesús Montero, acabe al frente de la Junta de Andalucía fue considerado por el PP ... de Málaga como un desastre para la provincia. Lo dejó claro la presidenta de los populares, Patricia Navarro, al advertir de que su condición «sumisa» con Cataluña perjudicarían a los intereses de los malagueños. Lo hizo en unas declaraciones tras encabezar este martes un comité de dirección celebrado en las instalaciones de La Térmica. Un encuentro que sirvió a los populares para calibrar un nuevo curso político que está marcado para la celebración de unas elecciones autonómicas en 2026.

