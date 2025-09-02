El PP de Málaga arremete contra María Jesús Montero: «Ha convertido al PSOE en una sucursal del PSC»

La posibilidad de que la actual ministra de Hacienda, María Jesús Montero, acabe al frente de la Junta de Andalucía fue considerado por el PP ... de Málaga como un desastre para la provincia. Lo dejó claro la presidenta de los populares, Patricia Navarro, al advertir de que su condición «sumisa» con Cataluña perjudicarían a los intereses de los malagueños. Lo hizo en unas declaraciones tras encabezar este martes un comité de dirección celebrado en las instalaciones de La Térmica. Un encuentro que sirvió a los populares para calibrar un nuevo curso político que está marcado para la celebración de unas elecciones autonómicas en 2026.

En todo caso, eso quedó claro, nadie en el PP contempla que Montero pueda poner en peligro una reelección del actual presidente de la Junta, Juanma Moreno, al considerar que representa la persona que habría mejorado el bienestar el progreso en Andalucía en los últimos años. La principal pugna, no obstante, será entre Moreno y Montero. Por ello, la presidenta de los populares arremetió contra la actual ministra de Hacienda y vicepresidenta del Gobierno. «Ha convertido al PSOE de Málaga en la sucursal del PSC», aseguró.

Navarro denunció la falta de inversión en la provincia de Málaga y argumentó que está vinculada a un mayor esfuerzo por parte del Gobierno para hacer llegar fondos a Cataluña. «El PP va a seguir siendo ese chino en el zapato del Gobierno de España para seguir reivindicando el bienestar de los malagueños con voz firme, con voz incómoda para quienes no quieran ver que Málaga necesita mucho más apoyo, mucho mas presupuesto y muchos más proyectos para seguir avanzando», resaltó.

La líder popular destacó el papel de hegemonía que tiene su partido en Málaga y aseguró que trabajarán los próximos meses «para seguir cogiéndole el pulso a la sociedad en primer persona y para abordar aquellas medidas encaminadas a mejorar la vida de los malagueños».

Así, destacó que el acceso a la vivienda asequible, el colapso de la movilidad, la mejora de las infraestructuras hidráulicas y de los servicios públicos esenciales «estarán en el centro de esos encuentros con los malagueños, porque si algo tiene claro el PP es que no hay problema que con presupuestos y voluntad política se pueda solucionar».

PGE

«Por eso nos rebelamos ante quienes agachan la cabeza y se conforman con la ausencia de Presupuestos Generales del Estado y con la falta de inversiones y proyectos para esta provincia; ante quienes muestran una sumisión permanente, pese a tener capacidad de reivindicar ante su propio partido en el Gobierno todo aquello que Málaga para seguir creciendo», añadió.

Criticó también el «abandono inversor» del Gobierno de Sánchez y Montero y «los continuos agravios y el abandono a Málaga y a Andalucía», subrayando que «volveremos a ser testigos de esos privilegios a independentistas y separatistas ante los que el PP seguirá alzando la voz».

«Queremos que el Gobierno de España se tome mucho más en serio problemas como la movilidad», ha insistido, apuntando que «no necesitamos un ministro tuitero, necesitamos un ministro que gestione la mejora de nuestras carreteras y el transporte ferroviario, especialmente en provincias donde más se crece, como es el caso de Málaga».

En esta línea, la presidenta provincial afirmó que «aquí tenemos al delegado sindical de la señora Montero», en alusión al secretario general del PSOE malagueño, Josele Aguilar, incidiendo en que, por sus palabras, «parece que se está disputando la presidencia del club de fans de Montero».