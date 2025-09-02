Alternativas a Darko Brasanac para el Málaga

Tras caerse la operación por Vencedor, que esperó hasta el final una oferta de Primera División (firmó por el Levante en calidad de cedido), el ... Málaga sondea el mercado de jugadores sin equipo. La opción en la que comenzó a trabajar el club blanquiazul y que tiene ahora mismo más fuerza es la del medio centro Darko Brasanac, que es capaz de jugar de 'pivote' (no es tampoco un medio centro puro, aunque el físico le obliga a actuar ahora ahí) y de central (aquí con peores prestaciones, sobre todo por su estatura), las dos posiciones que el conjunto malaguista desea cubrir tras las lesiones de Luismi y Álex Pastor. No obstante, hay varias alternativas interesantes al futbolista serbio, que también se encuentran sin equipo y que podrían adecuarse salarialmente al margen del que dispone el Málaga, que podría emplear además el 80% de la ficha de Pastor.

Son jugadores veteranos, como es lógico en estas instancias. El objetivo es que den un rendimiento de forma inmediata, aunque como se ha visto con Jauregi y ahora se busca evitar con Dorrio, probablemente estos futbolistas requieren de cierto tiempo para recuperar el tono físico.

José Campaña (32 años)

El sevillano viene de un periplo de dos temporadas con Las Palmas en Primera División. El club canario optó por no renovarle, pero tiene experiencia más que demostrable (casi 300 partidos entre las dos categorías profesionales del fútbol español). No es de un corte tan defensivo como Luismi, pero es capaz de realizar estas labores. Siempre tuvo una excelente habilidad organizativa y gran último pase, ya que antes jugaba más adelantado.

Ya no tiene las piernas que tenía antes (durante estos años ha sufrido una rotura del ligamento cruzado anterior en 2023), pero continúa siendo un jugador muy efectivo y más que válido para la categoría.

Álvaro Aguado (29 años)

Aguado quedó libre al término de la pasada temporada con el Espanyol (con el que participó en 18 partidos, aunque jugando muy pocos minutos), club que con la nueva propiedad ha intenta armar una plantilla ambiciosa, en la que el jiennense ya no tenía hueco. Pero es un jugador con una larga trayectoria en Segunda División, siendo protagonista en el Espanyol y Valladolid, que a la postre acabaron ascendiendo con él como pieza fundamental en la medular.

De la misma manera que ocurre con Campaña, no es un 'pivote' al uso, pero está más que capacitado para actuar en ese puesto, y supondría un claro salto cualitativo para el plantel. Todavía no ha alcanzado la treintena, por lo que tiene aún algunos años de fútbol.

César de la Hoz (33 años)

Tuvo un rol residual en el Oviedo, ya que por delante tenía a jugadores como Sibo, Colombatto o Jaime Seoane, futbolistas de un nivel altísimo. Pero de la Hoz es un medio centro defensivo de muchos quilates para la categoría. Ha tenido varias temporadas de gran rendimiento en Segunda, sobre todo en sus años en las filas del Almería.

Por características, es el jugador más adecuado para suplir a Luismi. También ha jugado como central en alguna ocasión, por lo que se trata de un perfil híbrido entre las dos posiciones que el Málaga desea cubrir.

Gonzalo Escalante (32 años)

El argentino se encuentra ya muy lejos de su mejor versión, la que mostró durante varios años en Eibar y después en Cádiz. Su rescisión contractual con el conjunto gaditano se explica por un considerable bajón en el rendimiento (la temporada pasada jugó menos de 1.000 minutos) y su elevado salario (era uno de los mejores pagados de la plantilla).

Escalante es de un perfil muy similar al centrocampista gaditano, contrastado en la categoría pero con el deseo de mantenerse en un equipo sólido de Segunda. Málaga podría ser su oportunidad para reactivar su carrera, aunque deberá asumir un sueldo inferior al que tenía en Cádiz.

Mfulu (31 años)

Ha sonado ligeramente a lo largo del verano, ya que si bien todavía Luismi no había caído lesionado, era sabido por todos de la escasa nómina de 'pivotes' en el equipo, sumada al riesgo latente de que Izan Merino podría estar a menudo con la selección española.

Rescindió en verano su vínculo con el Deportivo, donde comenzó siendo titular pero acabó perdiendo protagonismo. Conoce la Segunda División, ya que ha tenido varios años a gran nivel en la categoría 'de plata'.

Hay otras piezas codiciadas (centrocampistas) en el mercado de los futbolistas 'en paro', como Jaime Seoane, que viene de ascender con el Oviedo; Rubén Alcaraz, que ha continuado siendo un futbolista importante en el Cádiz aunque probablemente tenga un salario elevado o Asier Illarramendi