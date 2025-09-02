Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Imagen del pozo en el que ha sido localizado el cuerpo sin vida del vecino de Vélez-Málaga. SUR

Hallan en un pozo el cadáver de un vecino de Vélez-Málaga tras ocho días desaparecido

David Ruiz, de 52 años, salió de su casa en la noche del pasado 24 de agosto a pasear a sus tres perros

Eugenio Cabezas

Eugenio Cabezas

Martes, 2 de septiembre 2025, 09:28

Triste final para David Ruiz, el vecino de Vélez-Málaga de 52 años que permanecía desaparecido desde el pasado 24 de agosto. Su cadáver ... fue localizado a última hora de la tarde de este lunes en el fondo de un pozo ubicado al norte del mercado de mayoristas de la capital de la Axarquía. El hombre había salido a dar un paseo con sus tres perros por las inmediaciones de su domicilio, de los que dos de ellos regresaron.

