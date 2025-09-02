Hallan en un pozo el cadáver de un vecino de Vélez-Málaga tras ocho días desaparecido

Triste final para David Ruiz, el vecino de Vélez-Málaga de 52 años que permanecía desaparecido desde el pasado 24 de agosto. Su cadáver ... fue localizado a última hora de la tarde de este lunes en el fondo de un pozo ubicado al norte del mercado de mayoristas de la capital de la Axarquía. El hombre había salido a dar un paseo con sus tres perros por las inmediaciones de su domicilio, de los que dos de ellos regresaron.

Los familiares y amigos de David Ruiz habían intensificado en los últimos días las labores de búsqueda en la zona tras alertar de que no había vuelto a su vivienda. Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, tanto la Policía Nacional como la Guardia Civil, han participado en las labores de búsqueda durante estos ocho días. La Policía Local de Vélez-Málaga ha colaborado también en las tareas.

Tras el hallazgo del cadáver, se activó el protocolo judicial correspondiente en estos casos. Los Bomberos del Consorcio Provincial recuperaron el cuerpo sin vida de Ruiz del fondo del pozo en unas labores complejas que se prolongaron varias horas, hasta la madrugada.

La Policía Nacional se ha hecho cargo de la investigación para esclarecer las circunstancias de la muerte de este vecino de Vélez-Málaga. El cadáver de Ruiz ha sido trasladado al Instituto de Medicina Legal de Málaga, con sede en la Ciudad de la Justicia, para practicarle la autopsia.

Vecinos de Velez-Málaga han criticado a través de las redes sociales que el pozo donde ha sido localizado el cadáver está «sin señalizar, destapado y sin ningún aviso». «El colmo de la dejadez, de la indiferencia y de la negligencia es que aún sigue igual», han apostillado en un mensaje. La zona, cercana también al cementerio, es frecuentada por residentes con sus perros y vecinos para pasear.