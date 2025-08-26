Denuncian la desaparición de un vecino de Vélez-Málaga

Nueva alerta por desaparición en la provincia. Los familiares de David Ruiz Hierrezuelo, un vecino de Vélez-Málaga, de 52 años, ha alertado de que ... falta de su domicilio desde la noche del pasado sábado, cuando salió a dar un paseo con sus tres perros. De los tres canes, dos han regresado a las inmediaciones de la vivienda, situada en el centro de la capital de la Axarquía.

El hombre mide 1,9 metros de altura, es de complexión delgada, moreno y tiene el pelo corto. Cuando se le perdió la pista vestía un pantalón largo de color claro y una camisa de color verde. Ruiz está soltero, no tiene hijos, es desempleado y no posee carnet de conducir.

Ruiz Hierrezuelo suele pasear con sus tres perros varias veces al día por el centro de Vélez-Málaga, en el entorno del Camino de Málaga, el campo de fútbol Vivar Téllez y el paseo de Andalucía, según ha informado este martes a SUR su hermana, Beatriz.

«Está sano y fuerte»

«Estamos desesperados porque no aparece por ningún sitio, ya pusimos la denuncia en la Policía Nacional y están buscándolo», ha expresado visiblemente angustiada esta vecina de Vélez-Málaga. «No toma medicación, está sano y fuerte, es muy tranquilo, no tiene problemas con nadie, él siempre está con sus perros y con nosotros, con nuestro padre», ha apostillado Beatriz.

La hermana ha hecho un llamamiento a la colaboración ciudadana para ayudar a encontrar a David. «Hay gente que nos ha llamado diciéndonos que lo han visto, pero no es él, por ahora, lamentablemente», ha confesado Beatriz. Si alguien tiene una pista sobre su paradero puede llamar al teléfono 626 798 413 o contactar con la Policía en el 092 o en emergencias en el 112.