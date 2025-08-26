Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Dos imágenes de David Ruiz Hierrezuelo, el vecino de Vélez-Málaga, de 52 años, desaparecido desde el pasado sábado. SUR
Sucesos en Málaga

Denuncian la desaparición de un vecino de Vélez-Málaga

David Ruiz Hierrezuelo, de 52 años, salió de su casa en la noche del pasado sábado a pasear a sus tres perros, de los que dos han regresado al domicilio

Eugenio Cabezas

Eugenio Cabezas

Martes, 26 de agosto 2025, 14:43

Nueva alerta por desaparición en la provincia. Los familiares de David Ruiz Hierrezuelo, un vecino de Vélez-Málaga, de 52 años, ha alertado de que ... falta de su domicilio desde la noche del pasado sábado, cuando salió a dar un paseo con sus tres perros. De los tres canes, dos han regresado a las inmediaciones de la vivienda, situada en el centro de la capital de la Axarquía.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un ataque mortal a las puertas de la tienda de su padre tras un «encontronazo» en la Feria de Málaga
  2. 2 Eva, la camarera que asistió al joven asesinado a puñaladas en Capuchinos: «Me pedía que no le dejara solo»
  3. 3 Entregado a su familia y al deporte: así era Ángel, el joven asesinado a puñaladas en Capuchinos
  4. 4 Capuchinos, un barrio atravesado por el dolor tras el crimen de Ángel
  5. 5 Roban 57.000 euros a una de las propietarias de Los Mellizos de Torremolinos: hay tres detenidos
  6. 6 Repunte vírico en Málaga: «El coronavirus del verano es la nueva gripe»
  7. 7 Buscan testigos de la muerte de Eliah, el menor fallecido en un supuesto accidente de tráfico en Marbella
  8. 8 Torrox prohíbe las carpas y las jaimas en las playas tras las quejas de los bañistas
  9. 9 Un detenido por el accidente con un motorista fallecido en Muelle Heredia
  10. 10 Muere la actriz Verónica Echegui a los 42 años

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Denuncian la desaparición de un vecino de Vélez-Málaga

Denuncian la desaparición de un vecino de Vélez-Málaga