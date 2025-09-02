Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Montero ayuda a Puga a estirar su pierna derecha, con Murillo detrás. AGENCIA LOF

El Málaga sólo tiene a tres centrales sanos en el primer equipo hasta invierno

A Montero, Murillo y Galilea se le pueden sumar Izan Merino en caso de urgencia ya que ha jugado ahí con la selección, Recio del Malagueño y Moussa una vez se recupere de su lesión de rodilla

Jorge Garrido

Jorge Garrido

Málaga

Martes, 2 de septiembre 2025, 18:40

La dirección deportiva ha tomado una decisión y la prioridad es el serbio Brasanac, que durante su carrera ha sido un centrocampista de mucho recorrido ... pero que con el paso de los años ha ido atrasando su posición hasta ser un medio centro, es donde ha jugado estos dos últimos años.

