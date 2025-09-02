El Málaga sólo tiene a tres centrales sanos en el primer equipo hasta invierno

La dirección deportiva ha tomado una decisión y la prioridad es el serbio Brasanac, que durante su carrera ha sido un centrocampista de mucho recorrido ... pero que con el paso de los años ha ido atrasando su posición hasta ser un medio centro, es donde ha jugado estos dos últimos años.

Con los últimos movimientos en materia de inscripciones (Chupete e Izan Merino son ya a plenos efectos futbolistas de la primera plantilla), el Málaga sólo tiene un hueco disponible en cuanto a fichas, y pretende emplear todos sus esfuerzos en un medio. Esto implicaría que la defensa, que ha quedado sensiblemente mermada tras la gravísima lesión de Álex Pastor, se ve reducida a tres centrales sanos en la primera plantilla, dos de ellos zurdos (Montero y Galilea). Sergio Pellicer tendría que tirar con estos tres zagueros durante toda la primera vuelta de competición. Pueden ocurrir más lesiones o sanciones que acortarían la nómina de centrales.

Izan Merino puede actuar como central (ha jugado ahí a menudo con la selección y en algunos tramos específicos de partidos con Pellicer), pero eso supondría perderle para la medular, lo que significaría que encontrar un sustituto para Luismi sería aún más imprescindible.

En lo que el club busca un refuerzo, el entrenador blanquiazul ha optado por subir a Recio, del Malagueño. Ya lo hizo durante las semanas sin Nelson hasta que llegó Montero y lo ha hecho ahora. A sus 22 años, aún no ha debutado en partido oficial y es vital para el filial, que competirá en una Segunda Federación muy exigente y esto podría debilitar en exceso al segundo equipo malaguista.

El otro central que tiene ficha del primer equipo, Moussa Diarra, continúa lesionado, y no hay una fecha marcada para su regreso (se espera que esto ocurra en enero). La temporada pasada, cuando se recuperó de sus problemas físicos, salió cedido al Marbella, en el que se lesionó tras tres partidos seguidos como titular. Es joven y tiene condiciones para ser un gran defensa, pero necesita tiempo para recuperar el ritmo competitivo.