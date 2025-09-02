Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

La heladería se ubicaba en un edificio del siglo XIX. Pedro J. Quero

Casa Mira cierra uno de sus locales más emblemáticos del Centro de Málaga

La heladería malagueña baja la persiana tras la venta del edificio donde se ubicaba

Juan Soto

Juan Soto

Málaga

Martes, 2 de septiembre 2025, 15:09

Casa Mira reduce su presencia en el Centro de Málaga. La popular heladería malagueña acaba de cerrar uno de los locales más emblemáticos de toda ... la ciudad: el ubicado en la calle Andrés Pérez. El negocio, dirigido por el empresario Fernando Mira, cerró por vacaciones al terminar la Feria y no volverá a abrir sus puertas.

