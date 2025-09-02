Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Ejemplares muertos, fotografiados por los vecinos el pasado sábado. Sur

El Ayuntamiento de Málaga investiga la muerte de patos en el lago del Parque Huelin

El área de Sostenibilidad Medioambiental ha remitido a la Junta los ejemplares junto a muestras del agua para determinar la causa

Jesús Hinojosa

Jesús Hinojosa

Málaga

Martes, 2 de septiembre 2025, 11:58

El Ayuntamiento de Málaga va a investigar la muerte de patos en el lago del Parque Huelin que fue denunciada este pasado sábado por el ... movimiento ciudadano Parque del Oeste, como informó SUR. Desde el equipo de gobierno municipal han señalado que el área de Sostenibilidad Medioambiental «ha tenido constancia de la aparición durante el pasado fin de semana de una veintena de aves muertas en el lago del Parque Huelin y su entorno».

