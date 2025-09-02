El Ayuntamiento de Málaga investiga la muerte de patos en el lago del Parque Huelin

El Ayuntamiento de Málaga va a investigar la muerte de patos en el lago del Parque Huelin que fue denunciada este pasado sábado por el ... movimiento ciudadano Parque del Oeste, como informó SUR. Desde el equipo de gobierno municipal han señalado que el área de Sostenibilidad Medioambiental «ha tenido constancia de la aparición durante el pasado fin de semana de una veintena de aves muertas en el lago del Parque Huelin y su entorno».

Los responsables municipales han contactado con la empresa Raga Medio Ambiente, encargada del mantenimiento y conservación de las zonas verdes del distrito Carretera de Cádiz, «que no había informado de los hechos», han remarcado desde el Consistorio en un comunicado.

«Tras ser requerida, la entidad procedió a la retirada de los ejemplares muertos (gaviotas y patos), sin que se hayan registrado nuevos casos en las últimas horas», han señalado en la nota. Una vez retirados, estos ejemplares han sido trasladados a la Junta de Andalucía, como administración competente del control de aves, con el objetivo de poder determinar las causas de estas muertes.

Asimismo, personal del servicio de vigilancia sanitario-ambiental del Ayuntamiento ha tomado muestras del agua del lago, que igualmente han sido enviadas a la Junta para su análisis.

La portavoz adjunta del grupo municipal Con Málaga, Toni Morillas, ha denunciado este martes la «gestión negligente del PP» en el Parque de Huelin y también en el Parque del Oeste. «Lo que estamos viendo en el Parque del Oeste y el Parque Huelin recuerda mucho a lo que también constatamos en las calles de los barrios. No es más que la consecuencia del abandono y la dejadez de un Partido Popular que en lugar de ocuparse de lo que es de todos, centra su gestión en un modelo de ciudad que no presta la más mínima atención a las necesidades y demandas de los vecinos y las vecinas«, ha criticado Morillas.