Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Patos muertos en el estanque del Parque Huelin. Sur

Vecinos denuncian la presencia de patos muertos en el lago del Parque Huelin en Málaga

El movimiento ciudadano del Parque del Oeste asegura que ha dado parte de esta situación al área de Sostenibilidad Medioambiental del Ayuntamiento

Jesús Hinojosa

Jesús Hinojosa

Málaga

Sábado, 30 de agosto 2025, 18:17

El movimiento ciudadano Parque del Oeste ha difundido este sábado unas imágenes en las que se aprecia la presencia de patos muertos en el lago ... del Parque Huelin. Según han asegurado desde este colectivo, las imágenes han sido tomadas a las doce de la mañana de este sábado y los vecinos han dado parte de esta situación al área de Sostenibilidad Medioambiental del Ayuntamiento.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La confesión de una víctima del entrenador de kárate de Torremolinos a dos amigos desveló los presuntos abusos hacia ellos
  2. 2

    Comer es más caro que nunca y ya se resiente el negocio de la hostelería en Málaga
  3. 3 Estos son los nuevos radares de Málaga que empezarán a multar en septiembre
  4. 4

    Aurelio Rojas, el cardiólogo malagueño de los 600.000 seguidores
  5. 5 Muere un hombre en Casarabonela al volcar un camión hormigonera
  6. 6 Un seleccionador nacional de karate, arrestado por presuntas agresiones sexuales a varios menores en Torremolinos
  7. 7 Así es el hotel de Leo Messi que está a menos de una hora de Málaga
  8. 8 Un accidente entre cinco vehículos en Rincón de la Victoria provoca ocho kilómetros de retenciones en la autovía
  9. 9 Miles de personas se manifiestan en Málaga por Gaza: «No podemos mirar hacia otro lado»
  10. 10

    Zafarrancho del Málaga al cierre del mercado de fichajes

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Vecinos denuncian la presencia de patos muertos en el lago del Parque Huelin en Málaga

Vecinos denuncian la presencia de patos muertos en el lago del Parque Huelin en Málaga