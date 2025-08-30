Vecinos denuncian la presencia de patos muertos en el lago del Parque Huelin en Málaga

El movimiento ciudadano Parque del Oeste ha difundido este sábado unas imágenes en las que se aprecia la presencia de patos muertos en el lago ... del Parque Huelin. Según han asegurado desde este colectivo, las imágenes han sido tomadas a las doce de la mañana de este sábado y los vecinos han dado parte de esta situación al área de Sostenibilidad Medioambiental del Ayuntamiento.

«Llevamos semanas denunciando el lamentable estado de las aguas del Parque del Oeste, situación que también se ha repetido en el Parque de Huelin (y también se ha denunciado)», han apuntado desde este movimiento vecinal.

«El abandono de los parques por parte del Ayuntamiento no solo lo pagamos los ciudadanos, también el resto de los seres vivos y de manera más cruda», han añadido de esta plataforma ciudadana. «No sabemos si esto es consecuencia directa de esto o por envenenamiento, pero esta situación es inadmisible y el Ayuntamiento tiene que tomar cartas en el asunto», han remarcado.