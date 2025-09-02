Brasanac, la nueva apuesta del Málaga

Las prioridades del Málaga en su planificación antes de que arrancara el campeonato están conseguidas. Han llegado seis refuerzos, uno más de los previstos, para ... cubrir las carencias en determinadas demarcaciones, incluyendo el repuesto para el inesperado traspaso de Nelson al Almería (se incorporó en su lugar Montero). Pero el mercado no podía quedarse ahí debido a que cayeron gravemente lesionados dos jugadores (Luismi y Álex Pastor) cuando estaba ya en marcha la competición oficial, en las últimas semanas. Ahí se puso en marcha de nuevo la maquinaria de los fichajes blanquiazules en busca de, al menos, un recambio, pero no fue posible a última hora del mercado, dejando la dirección deportiva los deberes pendientes para hacerse ahora con un 'pivote' que esté sin equipo, en el paro. Y en esta segunda fase el club también tiene una apuesta, la de Darko Brasanac, pero tampoco se presenta como una operación fácil debido a que el futbolista procede de Primera. Y las fuentes consultadas afirman que hay otros candidatos que también están en liza en este momento y que pueden ofrecer también un buen rendimiento.

El Málaga, en cualquier caso, está en condiciones de acometer este fichaje fuera de plazo debido a que se cumplen todos los requisitos. Brasanac o cualquier otro jugador que esté sin equipo puede incorporarse al club que le parezca oportuno y en el momento que las partes lo estimen, aunque en el lugar de destino tiene que haber una ficha libre y también deberá existir en ese equipo el margen suficiente en el tope salarial. En el caso del equipo blanquiazul queda libre ahora el dorsal que deja vacante Pastor, el '5', lo que abre la puerta a una incorporación cuando sea posible. En cuanto al capítulo económico, además, la entidad de Martiricos está en condiciones de utilizar hasta el 80 por ciento del salario de Pastor en otro jugador (esto supondría que se podría exceder en esta partida hasta esa cifra).

La noche del pasado lunes, tras conocer que Unai Vencedor se marchaba al Levante, el Málaga intentó cerrar el fichaje de otro medio centro, entre los que destacaba el referido Brasanac. Pero no fue posible y tampoco era imprescindible dejar la operación firmada debido a que se puede hacer en cualquier momento por las comentadas condiciones del jugador. El problema podría estar en el capítulo económico, en el coste de la operación debido a que el caché de este futbolista, pese a estar en paro, es alto debido a que siempre ha jugado en Primera División, salvo la última fase de la competición de hace dos temporadas, donde militó en la 'categoría de plata' con el Leganés para ascender a Primera en esos meses. Y también hay competencia para el Málaga…

Darko Brasanac es un futbolista serbio de 33 años y 1,78 metros que comenzó su trayectoria en la primera competición de su país, pero que después desarrolló su carrera en la Liga Española, empezando por el Betis, equipo en el que jugó en dos etapas, igual que en el Leganés, mientras que el grueso de su estancia en nuestro país estuvo centrado en Osasuna, equipo al que perteneció durante cinco temporadas, aunque antes también pasó por el Alavés. Suma 211 partidos en la élite española y 15 en Segunda, además de la Copa del Rey. Este jugador es un medio centro con gran capacidad de contención, aunque, en teoría, menos defensivo que Luismi.

Ahora habrá que esperar cómo evolucionan las negociaciones. El Málaga no quiere alargar en exceso la posibilidad de incorporar a un medio centro sin equipo, pues tiene importantes carencias en esa posición y también en la de central, donde sólo dispone de tres jugadores en plena forma...