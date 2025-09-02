Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Darko Brasanac conduce el balón en una imagen con la camiseta del Alavés. JESÚS ANDRADE

Brasanac, la nueva apuesta del Málaga

El medio centro procedente del Leganés, aunque está sin equipo, es ahora la principal opción del club de Martiricos para reforzarse fuera del plazo de fichajes

Antonio Góngora

Antonio Góngora

Martes, 2 de septiembre 2025, 19:11

Las prioridades del Málaga en su planificación antes de que arrancara el campeonato están conseguidas. Han llegado seis refuerzos, uno más de los previstos, para ... cubrir las carencias en determinadas demarcaciones, incluyendo el repuesto para el inesperado traspaso de Nelson al Almería (se incorporó en su lugar Montero). Pero el mercado no podía quedarse ahí debido a que cayeron gravemente lesionados dos jugadores (Luismi y Álex Pastor) cuando estaba ya en marcha la competición oficial, en las últimas semanas. Ahí se puso en marcha de nuevo la maquinaria de los fichajes blanquiazules en busca de, al menos, un recambio, pero no fue posible a última hora del mercado, dejando la dirección deportiva los deberes pendientes para hacerse ahora con un 'pivote' que esté sin equipo, en el paro. Y en esta segunda fase el club también tiene una apuesta, la de Darko Brasanac, pero tampoco se presenta como una operación fácil debido a que el futbolista procede de Primera. Y las fuentes consultadas afirman que hay otros candidatos que también están en liza en este momento y que pueden ofrecer también un buen rendimiento.

