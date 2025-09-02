Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Edificio del número 17 de la calle Refino. Sur

El TSJA obliga al Ayuntamiento de Málaga a indemnizar a los dueños de un edificio por no concederles la licencia de obras

El alto tribunal remarca el perjuicio que supone que Urbanismo no haya actualizado aún el plan de protección del Centro tras 13 años de espera

Jesús Hinojosa

Jesús Hinojosa

Málaga

Martes, 2 de septiembre 2025, 00:37

La inacción del Ayuntamiento de Málaga a la hora de revisar y actualizar el plan urbanístico del Centro Histórico de la ciudad, que se encuentra ... obsoleto tras ser aprobado hace 35 años, empieza a tener consecuencias a nivel judicial. Una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) evacuada el pasado mes de mayo da un tirón de orejas al Consistorio por no haber adaptado todavía el Plan Especial de Protección y Reforma Interior (PEPRI) del Centro de Málaga a la Ley de Patrimonio Histórico de Andalucía de 2007, pese a que el corazón de la ciudad está inscrito como bien de interés cultural desde el año 2012.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Controlado el incendio en Monte Coronado en Málaga
  2. 2 Extinguido el incendio en Benalmádena que llevó al desalojo de seis viviendasy cortes de tráfico este lunes
  3. 3

    La portada de los Baños del Carmen de Málaga ya deja ver su imagen original
  4. 4 ¿Qué tiempo hará este otoño?: Aemet avanza su previsión
  5. 5 La mujer asesinada en Motril y su exnovio, arrestado por homicidio y quebrantamiento, eran vecinos de Cártama
  6. 6

    Aires de Libertad en Los Asperones
  7. 7 Hallan 73 víctimas de la Guerra Civil en la primera fase de la exhumación de las fosas comunes de Campillos
  8. 8

    El cáncer de colon, el de diagnóstico más frecuente en Málaga, crece casi un 25% en apenas una década
  9. 9

    La Costa cerrará el año hidrológico en situación de normalidad y la Axarquía y Málaga, en alerta y prealerta
  10. 10

    Un niño de 11 años es asesinado a tiros en EE UU tras llamar de broma al timbre de una casa

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur El TSJA obliga al Ayuntamiento de Málaga a indemnizar a los dueños de un edificio por no concederles la licencia de obras

El TSJA obliga al Ayuntamiento de Málaga a indemnizar a los dueños de un edificio por no concederles la licencia de obras