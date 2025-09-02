Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Trabajadores de la hostelería sirviendo mesas este verano en Málaga. Ñito Salas

Málaga escapa de la subida del paro pese al final de los contratos de verano

La afiliación a la Seguridad Social sí acusa una caída del empleo en la provincia, aunque de menor intensidad que la registrada en España

Cristina Vallejo

Cristina Vallejo

Martes, 2 de septiembre 2025, 09:23

Málaga escapó del paro en agosto, un mes que suele ser malo para el mercado laboral de todo el país y en particular para las ... zonas costeras por el efecto del fin de muchos contratos estivales. De esta manera, el número de desempleados bajó en 136 personas el mes pasado en la provincia, apenas un 0,12%, una cifra pequeña, pero suficiente para esquivar el incremento que sí se produjo en el conjunto de España (la cifra nacional subió en 21.905, hasta los 2.426.511 parados). Dentro de Andalucía, los parados sólo descendieron en Almería (66 menos, hasta los 43.537) y en Huelva (249 menos, hasta los 30.588). En el conjunto de la región, sin embargo, el desempleo creció en 1.756 personas, el grueso de los cuales, en Sevilla (1.147 parados más, hasta los 146.339).

