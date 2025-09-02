Málaga escapa de la subida del paro pese al final de los contratos de verano

Málaga escapó del paro en agosto, un mes que suele ser malo para el mercado laboral de todo el país y en particular para las ... zonas costeras por el efecto del fin de muchos contratos estivales. De esta manera, el número de desempleados bajó en 136 personas el mes pasado en la provincia, apenas un 0,12%, una cifra pequeña, pero suficiente para esquivar el incremento que sí se produjo en el conjunto de España (la cifra nacional subió en 21.905, hasta los 2.426.511 parados). Dentro de Andalucía, los parados sólo descendieron en Almería (66 menos, hasta los 43.537) y en Huelva (249 menos, hasta los 30.588). En el conjunto de la región, sin embargo, el desempleo creció en 1.756 personas, el grueso de los cuales, en Sevilla (1.147 parados más, hasta los 146.339).

La evolución de la afiliación a la Seguridad Social, sin embargo, sí acusó el efecto del verano. Así, la cifra de cotizantes bajó en 1.704 personas (o un 0,22%), hasta los 757.244. Dentro de la comunidad autónoma andaluza, la cifra de afiliados únicamente aumentó en Cádiz (896, un 0,2%, hasta los 447.864). Mientras tanto, en Andalucía la reducción fue de un 0,5%, hasta los 3.475.401. Y en el conjunto de España se perdieron prácticamente 200.000 empleos, un 0,91% del total, aunque su cifra se mantiene por encima de los 21,6 millones.

Pero, al igual que la cifra de parados baja en 7.613 personas (o un 6,54%) en Málaga en comparación con el número de doce meses atrás, la cifra de afiliados a la Seguridad Social en agosto de este año crece en 23.514 (o un 3,2%) respecto a las mismas fechas del año pasado. Son números que, en ambos casos, baten a los registrados en el conjunto de España: el crecimiento del empleo a nivel nacional es de un 2,25% (o 476.801 trabajadores), mientras que la bajada del paro en el país es de un 5,66% (o 145.610 parados).

En cuanto a la cifra de parados por actividad económica, el grueso de los que se cuentan en la provincia de Málaga pertenecen al sector servicios, con 78.144, seguidos, de lejos, por las personas de las que no se conoce empleo anterior (12.149) y de los trabajadores de la construcción (11.411). Mientras, en la industria se cuentan 4.688 desempleados y en la agricultura, 2.337. Ésta es la foto fija del mes de agosto pero, ¿cómo han evolucionado en estos últimos treinta días? La cifra total de parados ha bajado sobre todo dentro del colectivo de personas sin empleo anterior (381 desempleados menos), mientras que en la agricultura el descenso es de 47 personas y en los servicios la cifra de personas apuntadas en el SEPE se ha reducido en 22 en el último mes. Por el contrario, el desempleo sube en la industria (68 parados más) y en la construcción, donde crece en 246 personas.

Por poner las cifras anteriores en contexto, en el conjunto de Andalucía el paro sólo baja en la agricultura y entre los trabajadores sin empleo anterior, que no compensan la subida que se produce en el resto de sectores. Y cosa semejante sucede en el conjunto de España.