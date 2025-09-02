Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Antonio López Díaz

España destruye casi 200.000 empleos en el peor agosto desde 2019 y suma 21.905 parados más

El desempleo alcanza los 2,42 millones y la Seguridad Social registra 21,6 millones de afiliados

José A. González

José A. González

Martes, 2 de septiembre 2025, 09:00

Con el adiós a la temporada alta del verano, llega también el fin de muchos contratos y el mercado laboral lo acusa. España perdió en ... agosto 199.300 empleos respecto a julio, registrando el peor dato para este mes desde 2019. Solo en 2018 y 2019 la destrucción de puestos de trabajo fue mayor, con 212.984 y 202.996 empleos menos, según datos del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. A la vez, las estadísticas del SEPE sumaron 21.905 parados más.

