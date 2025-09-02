Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Imagen del grupo de investigación dirigido por David Baglietto y Juana Andreo López. SUR

Investigadores de Málaga descubren que las proteínas humanas que causan el alzhéimer provocan daños más graves que las de ratón

El IBIMA Plataforma BIONAND abre así nuevas vías para comprender la complejidad de la enfermedad y, en el futuro, desarrollar tratamientos más efectivos

José Antonio Sau

José Antonio Sau

Martes, 2 de septiembre 2025, 13:41

Investigadores del Instituto de Investigación Biomédica de Málaga (IBIMA Plataforma BIONAND) han publicado un estudio en la revista Aging Cell que establece que las proteínas ... que causan la enfermedad de Alzheimer provocan daños más graves en el cerebro de los seres humanos que en el de los ratones, un hallazgo que los expertos tachan de «inesperado» y que abre nuevas vías de comprensión de la patología y ventanas al futuro para desarrollar tratamientos más efectivos. Todo ello se debe a que estas proteínas, que se diseminan como «semillas» en el cerebro, se propagan de forma diferente en personas y en roedores, lo que aumenta sustancialmente el potencial destructor de las primeras en relación con las segundas. El daño, sin duda, es más severo.

