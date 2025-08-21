Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

¿Qué ha pasado hoy en Málaga?

Resumen de las principales noticias del jueves, 21 de agosto de 2025

SUR

Jueves, 21 de agosto 2025, 21:28

Retiene en un trastero de Málaga a su pareja, que pide auxilio a una amiga por WhatsApp

Sobresalto en Torremolinos por el incendio de una vivienda: hay un afectado por inhalación de humo

Luismi, sometido a una compleja intervención para corregir sus múltiples fracturas

Fiestas históricas, humor, recta final de feria y más planes para este fin de semana en Málaga

Los que resisten en la Feria del Centro: «Esto es otro ambiente, se respira tradición»

Cambio brusco del tiempo (y de la temperatura del mar) en la recta final de la Feria de Málaga 2025

Nueva caseta cerrada por impedir el acceso libre y gratuito: la quinta desde que comenzó la Feria de Málaga

Un herido tras el aparatoso vuelco de un vehículo en Cruz del Humilladero

Varios aterrizajes frustrados en el aeropuerto de Málaga por la presencia de un ave herida en la pista

El Hospital Regional de Málaga realiza con éxito un implante pionero de una válvula cardíaca

Top 50
  1. 1 Retiene en un trastero de Málaga a su pareja, que pide auxilio a una amiga por WhatsApp
  2. 2 Juani Paniagua, el joven paleño que murió ahogado cuando intentaba salvar a una niña
  3. 3 Cuarto cierre de caseta desde que comenzó la Feria de Málaga
  4. 4 ¿Cuánto dinero puedo llevar en efectivo por la calle? Hay un límite máximo
  5. 5 Málaga construirá un gran cajón para evitar que las calles a la izquierda del Guadalmedina se inunden con las tormentas
  6. 6 Confusión con los precios: «En la misma caseta me han cobrado 8,50 y 12 euros por la copa»
  7. 7 Cambio brusco del tiempo (y de la temperatura del mar) en la recta final de la Feria de Málaga 2025
  8. 8 Nueva caseta cerrada por impedir el acceso libre y gratuito: la quinta desde que comenzó la Feria de Málaga
  9. 9 Pitingo y la concejala del PSOE Rosa del Mar Rodríguez se enzarzan en redes sociales a cuenta de los incendios
  10. 10 Seis de las diez calles más caras para comprar vivienda en España están en la provincia de Málaga

