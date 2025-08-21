Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Nueva caseta cerrada por impedir el acceso libre y gratuito: la quinta desde que comenzó la Feria de Málaga

La ordenanza municipal señala que la entrada siempre debe ser gratuita

Juan Soto

Málaga

Jueves, 21 de agosto 2025, 13:11

El Ayuntamiento de Málaga acaba de comunicar un nuevo cierre de caseta en el Real de Cortijo de Torres por impedir el acceso libre y ... gratuito a su interior. Se trata de la quinta que es clausurada desde que comenzó la Feria de Málaga por incumplir alguno de los artículos de la ordenanza.

