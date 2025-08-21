Nueva caseta cerrada por impedir el acceso libre y gratuito: la quinta desde que comenzó la Feria de Málaga
La ordenanza municipal señala que la entrada siempre debe ser gratuita
Málaga
Jueves, 21 de agosto 2025, 13:11
El Ayuntamiento de Málaga acaba de comunicar un nuevo cierre de caseta en el Real de Cortijo de Torres por impedir el acceso libre y ... gratuito a su interior. Se trata de la quinta que es clausurada desde que comenzó la Feria de Málaga por incumplir alguno de los artículos de la ordenanza.
En esta caso se trata de la caseta Koloa, que deberá permanecer 24 horas cerrada por incumplir de forma reiterada dicho articulado. Según ha detallado el propio Consistorio, fue apercibida el pasado domingo 17 y se ha decretado el cierre cautelar tras reincidir en su comportamiento.
Se trata del quinto cierre cautelar desde que comenzaron los festejos en la capital. Además, el lunes se notificó el cierre de La Bulla y El Jaleo, la primera por falta de delimitación y quitar mesas y sillas antes de tiempo; y la segunda por reincidencia en el incumplimiento de contar con personal de seguridad. Por su parte, el martes se clausuró la caseta La Exquisita por «reincidencia en impedir acceso libre y gratuito y cobrar o exigir invitación para consumición o pase para entrar».
La obligación de que el acceso a las casetas sea libre y gratuito es una de las máximas de la Feria de Málaga. Aunque los adjudicatarios de las casetas pueden imponer condiciones de acceso, la entrada siempre debe cumplir con esa máxima. La ordenanza, de hecho, apunta que el acceso es «libre y gratuito» y que queda prohibido cualquier cobro o exigir invitación, oferta o promoción previa, consumición o pase.
