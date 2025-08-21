Fiestas históricas, humor, recta final de feria y más planes para este fin de semana en Málaga

Recta final de la Feria de Málaga. La capital apura su último fin de semana de fiesta con una amplia programación para todos los gustos. ... No faltará la animación en las plazas del centro histórico, fiesta de verdiales o la feria mágica en la Merced (de 12:00 a 15:30 horas). En el Cortijo de Torres continuarán los paseos de enganches y caballos y las actuaciones en las casetas. En el Auditorio Municipal se subirán al escenario Hoffman (jueves), Toreros con chanclas (viernes) o Merche (sábado). Consulta aquí el programa al completo.

Y ojo: el domingo 24, justo al día siguiente de haber acabado la feria de Málaga de forma oficial, se celebrará el 'Día del Niño en el Real' y las atracciones serán más baratas. Las familias podrán disfrutar de precios reducidos hasta las 2.00 horas. (Consulta aquí los precios de los cacharritos de esta feria).

Todo el fin de semana Música en vivo: Pastora Soler, Leiva o Fangoria

¿Ganas de música en vivo? Lejos del Cortijo de Torres, hay una gran variedad de propuestas para todos los gustos. Pastora Soler se subirá al escenario de Marenostrum Fuengirola este viernes 22 mientas que Leiva hará lo mismo el sábado. En Starlite Marbella las propuesta pasan por India Martínez (jueves 21), Israel Fernández y Tomatito (viernes). El sábado le toca el turno a Fangoria y Nancys Rubias. (Más conciertos en Suena SUR).

Hasta el domingo 24 Feria de Antequera: concurso de porra y música de Mago de Oz

Antequera también está de feria este fin de semana. Durante los días de feria se celebran distintos concursos promovidos desde el Área de Fiestas Mayores y Tradiciones, como Concurso Nacional de Porra Antequerana que tendrá lugar el viernes 22 en el Paseo Real a partir de las 11.00 horas. También se ha organizado un Concurso de Trajes de Flamenca y de Corto. En el programa musical, destacan los conciertos de Mago de Oz este jueves 21 o el de David Civera y Marta Santos la noche del viernes 22. El sábado hará lo propio Pepe y Vizio y Les Castizos. Cierra la programación, el domingo, Paco Candela.

Hasta el domingo 24 Festival de títeres de Rincón

Ampliar SUR

Rincón de la Victoria celebrará una nueva edición del Festival de Títeres, que tendrá lugar del 20 al 23 de agosto con espectáculos al aire libre en calles y plazas de los cuatro núcleos del municipio. Se trata de espectáculos gratuitos a cargo de compañías locales como los Títeres de Miguel Pino y Manolo Supertramp, y otras de referencia como Teatro Arbolé (Zaragoza) y Tropos Teatro (Madrid), que representarán grandes clásicos del repertorio infantil». Toda la información, aquí.

Viernes 22 Noche de monólogos: Eva y Qué

En la plaza de la Constitución de Vélez-Málaga continúan las noches de verano dentro del ciclo 'A los pies de la Muralla'. Todos los viernes, a partir de las 21.30 horas se suceden actividades para todos los públicos. Este viernes 22 tendrá lugar una noche de monólogos con Eva y Qué, José Luis Calero y Pepe El Caja. Entrada libre.

Sábado 23 Fiesta de Moros y Cristianos de Benadalid

El pueblo de Benadalid celebra hasta el próximo 24 de agosto su Feria y Fiestas Patronales en honor a San Isidoro que incluyen la tradicional Fiesta de Moros y Cristianos, declarada declarada de interés turístico provincial. La representación de 'Moros y Cristianos' es un evento enmarcado en el programa de actividades de la feria que tiene previsto verbenas, actuaciones musicales en directo y diferentes iniciativas lúdicas.

Los 'Moros y Cristianos' es una representación teatral recitada en verso que relata y recrea una contienda disputada entre musulmanes y cristianos en el contexto del levantamiento mudéjar que se produjo en Sierra Bermeja en el año 1501. Tendrá lugar el sábado 23 y su principal particularidad es que los personajes son encarnados por los propios vecinos del pueblo, que se convierten tanto en actores como en figurantes ataviados con elaborados atuendos.

Del 21 al 23 Teba revive la gesta de Sir James Douglas

La villa malagueña de Teba volverá a vestirse de historia y tradición para acoger, del 21 al 24 de agosto, la XIX edición de las Jornadas Escocesas Douglas' Days, una festividad declarada de Singularidad Turística por la Diputación de Málaga que rinde homenaje a Sir James Douglas y a su papel decisivo en la batalla de Teba de 1330. la cita, con hermanamiento con Melrose, tiene previstas recreaciones históricas, música celta y mercados medievales. Tiene los detalles Julio J. Portabales.

Sábado 23 El Morche: Festival de los Fandangos de Güis

El Morche celebra sus tradiciones más arraigadas en el Festival de los Fandangos de Güi. Será este próximo sábado 23 de agosto desde las 21:00 horas, con servicio especial de autobús. Contará con la participación de la Panda San Isidro de Periana, la Panda del Coto Tres Hermanas, el Coro Agua Salá y la propia agrupación de los Fandangos de Güi. Tendrá lugar, como habitualmente, en el escenario de la explanada habilitada a tal efecto en el Río Güi, en un entorno natural y próximo a muchas de las casas y cortijos agrícolas de la zona, lugares de origen de estos fandangos durante las labores del campo.

Hasta el 31 de agosto 'Imagine. El camino hacia los sueños'

El espectáculo de circo y teatro para toda la familia 'Imagine. El camino hacia los sueños' seguirá hasta el 31 de agosto tras ampliar sus funciones. El espectáculo, producido por Sohrlin y creado por Antonio Banderas y Domingo Merlín, ofrece pases de jueves a domingo (a las 20.30 horas y a las 16.00 el domingo). La carpa de Sohrlin Andalucía se ubica en la calle Almonte 6. Entradas desde 22,5 euros.

Hasta el 31 de agosto 'La Pasión por el Rally. Más Allá de la Curva', en el MAM

El Museo del Automóvil y la Moda de Málaga (MAM) acoge durante el mes de agosto la muestra temporal 'La Pasión por el Rally. Más Allá de la Curva', que tiene como protagonistas emblemáticas piezas de coches que han formado parte de grandes competiciones a lo largo de la historia del rally. Más detalles