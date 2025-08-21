Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Fiesta de Moros y Cristianos de Benadalid. SUR

Fiestas históricas, humor, recta final de feria y más planes para este fin de semana en Málaga

Benadalid celebra su 'Fiesta de Moros y Cristianos' y Teba revive la gesta de Sir James Douglas. Toreros con chanclas, Merche, Pastora Soler, Mago de Oz, Fangoria o Leiva, entras las propuestas musicales

Rossel Aparicio

Rossel Aparicio

Málaga

Jueves, 21 de agosto 2025, 00:29

  1. Fin de semana

    La feria de Málaga se despide: recta final de fiesta

Recta final de la Feria de Málaga. La capital apura su último fin de semana de fiesta con una amplia programación para todos los gustos. ... No faltará la animación en las plazas del centro histórico, fiesta de verdiales o la feria mágica en la Merced (de 12:00 a 15:30 horas). En el Cortijo de Torres continuarán los paseos de enganches y caballos y las actuaciones en las casetas. En el Auditorio Municipal se subirán al escenario Hoffman (jueves), Toreros con chanclas (viernes) o Merche (sábado). Consulta aquí el programa al completo.

