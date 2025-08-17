¿Qué día serán más baratas las atracciones en la Feria de Málaga 2025?

Con la Feria de Málaga llega una de las semanas más esperadas por los peques de muchas casas: el momento de disfrutar de una tarde ... de atracciones. Música pegadiza, luces hipnotizantes y adrenalina. Un cóctel tan tentador como costoso para las familias (especialmente si se tiene más de un hijo). Dado que pedirles que se monten solo en uno -o dos o tres- cacharritos es una negociación complicada, la estrategia de muchos padres pasa por esperarse al llamado 'Día del niño'. Durante dicha jornada, los precios de las atracciones se reducen considerablemente. Apunta la fecha: en esta edición sería el domingo 24 de agosto.

En concreto, este año, la zona recreativa del Recinto Ferial acogerá 98 atracciones en el emplazamiento habitual, de las que 53 estarán destinadas a adultos y 45 a los niños. Además, como ya se hizo el pasado año, se celebrarán dos pasacalles infantiles en el espacio concesionado a los feriantes, con objeto de incentivar su presencia en los festejos. Serán los días 18 y 20, a las 20.30 horas.

Este año, las atracciones más baratas parten de los cuatro euros, aunque también las hay a 8, 10, incluso 15 euros. Afortunadamente, las familias podrán aprovechar el 'Día del niño' para ahorrar en el presupuesto. Este año será el 24 de agosto, al día siguiente de haber acabado la feria de forma oficial, y se podrá disfrutar de precios reducidos hasta las 2.00 horas.