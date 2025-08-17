Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Ver 56 fotos
Daniel González

¿Qué día serán más baratas las atracciones en la Feria de Málaga 2025?

Con motivo del 'Día del niño' habrá una disminución del precio de los 'cacharritos'

Almudena Nogués

Almudena Nogués

Málaga

Domingo, 17 de agosto 2025, 18:17

Con la Feria de Málaga llega una de las semanas más esperadas por los peques de muchas casas: el momento de disfrutar de una tarde ... de atracciones. Música pegadiza, luces hipnotizantes y adrenalina. Un cóctel tan tentador como costoso para las familias (especialmente si se tiene más de un hijo). Dado que pedirles que se monten solo en uno -o dos o tres- cacharritos es una negociación complicada, la estrategia de muchos padres pasa por esperarse al llamado 'Día del niño'. Durante dicha jornada, los precios de las atracciones se reducen considerablemente. Apunta la fecha: en esta edición sería el domingo 24 de agosto.

