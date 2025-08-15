Teba revive la gesta de Sir James Douglas con sus Jornadas Escocesas más internacionales

La villa malagueña de Teba volverá a vestirse de historia y tradición para acoger, del 21 al 24 de agosto, la XIX edición de las ... Jornadas Escocesas Douglas' Days, una festividad declarada de Singularidad Turística por la Diputación de Málaga que rinde homenaje a Sir James Douglas y a su papel decisivo en la batalla de Teba de 1330. Este año, el evento estará marcado por el hermanamiento oficial con la ciudad escocesa de Melrose, lugar de descanso del corazón y los restos del célebre noble.

La presentación tuvo lugar con la presencia del vicepresidente de la Diputación, Manuel Marmolejo, y el alcalde de Teba, Cristóbal Corral. Marmolejo destacó que «esta celebración es única en la provincia de Málaga porque fusiona las culturas cristiana, judía, musulmana y escocesa», en un entorno en el que se unen patrimonio, paisajes y gastronomía. El castillo de la Estrella y la iglesia de St. Bride, en Escocia, se erigen como escenarios y símbolos de esta historia compartida.

La figura de Sir James Douglas, conocido como el 'Braveheart malagueño', está ligada al último deseo de su rey, Roberto I de Escocia, de llevar su corazón embalsamado a Tierra Santa. Durante su paso por la península, Douglas se unió a las tropas de Alfonso XI en la lucha contra el reino nazarí de Granada, participando en la conquista del estratégico castillo de la Estrella. El enfrentamiento le costó la vida a él y a la mayoría de sus caballeros, cuyos restos fueron devueltos a Escocia por los supervivientes.

Programación

El programa comenzará el jueves 21 de agosto a las 20.00 horas con la presentación de La gesta de Roberto de Bruce, obra de John Barbour, a cargo del catedrático Fernando Toda Iglesia. Esa misma noche, en la Plaza de la Constitución, el gaitero Leslie Thopson interpretará la Douglas' March to Teba y se presentará el cartel oficial de la XIX edición, diseñado por Sara Gómez.

El viernes 22, a las 19.00 horas, abrirá el mercadillo medieval en la calle San Francisco, con gaiteros, pasacalles y teatro interactivo. La inauguración institucional se celebrará en la Plaza de la Constitución, seguida de la representación teatral Lágrimas por Itaba de José Verdugo. A medianoche, la banda de música folk celta Stolen Notes ofrecerá un concierto en la Plaza de España.

El sábado 23 la jornada arrancará a las 11.00 horas con la presentación del libro Enterrad mi corazón en Jerusalén de Conrado Guiducci. Por la tarde tendrá lugar la recepción de autoridades y visitantes, un pasacalles oficial y la proyección del documental James Douglas, el hombre con dos corazones, dirigido por Kike Mesa. Desde las 21.30 horas se desarrollará el recorrido La conquista de las alquerías tebeñas, que recorrerá las calles ambientadas en mercados medievales y barrios temáticos árabe, hebreo y cristiano. La noche cerrará con un concierto del grupo Mardanis, especializado en música sefardí y oriental.

El domingo 24, el evento concluirá con una jornada de puertas abiertas para visitar el patrimonio histórico local, incluyendo el Museo Histórico Municipal, el castillo de la Estrella, la iglesia de la Santa Cruz Real y la ermita de Nuestro Padre Jesús.