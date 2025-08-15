Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Una de las ediciones anteriores del Douglas' Days. SUR

Teba revive la gesta de Sir James Douglas con sus Jornadas Escocesas más internacionales

Del 21 al 24 de agosto, el municipio celebrará la XIX edición de Douglas' Days, con hermanamiento con Melrose, recreaciones históricas, música celta y mercados medievales

Julio J. Portabales

Julio J. Portabales

Teba

Viernes, 15 de agosto 2025, 13:22

La villa malagueña de Teba volverá a vestirse de historia y tradición para acoger, del 21 al 24 de agosto, la XIX edición de las ... Jornadas Escocesas Douglas' Days, una festividad declarada de Singularidad Turística por la Diputación de Málaga que rinde homenaje a Sir James Douglas y a su papel decisivo en la batalla de Teba de 1330. Este año, el evento estará marcado por el hermanamiento oficial con la ciudad escocesa de Melrose, lugar de descanso del corazón y los restos del célebre noble.

