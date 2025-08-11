Rincón de la Victoria celebrará su XIII Festival de Títeres con compañías de prestigio nacional

Rincón de la Victoria celebrará una nueva edición del Festival de Títeres, que tendrá lugar del 20 al 23 de agosto con espectáculos al aire ... libre en calles y plazas de los cuatro núcleos del municipio.

La concejala de Cultura, Paz Couto, ha destacado «el alto nivel de la programación, con espectáculos gratuitos a cargo de compañías locales como los Títeres de Miguel Pino y Manolo Supertramp, y otras de referencia como Teatro Arbolé (Zaragoza) y Tropos Teatro (Madrid), que representarán grandes clásicos del repertorio infantil».

Por su parte, el alcalde de Rincón de la Victoria, Francisco Salad, ha subrayado «la gran ilusión que despierta este festival cada año entre el público infantil, gracias a su formato a pie de calle, que permite a los más pequeños interactuar con las historias y los personajes que cobran vida«. »El Festival de Títeres ya está consolidado como una cita cultural imprescindible del verano en nuestro municipio», ha hecho hincapié.

Además, la concejala ha querido destacar que, en sus palabras, «el festival mantiene su formato tradicional con representaciones al aire libre, cuidadosamente seleccionadas según el entorno, para enriquecer aún más la experiencia del público».

Asimismo, los directores artísticos del festival y miembros de la compañía Producciones Infantiles Miguel Pino, Antonio y Miguel Pino e Isabel Hurtado, han expresado su entusiasmo por «ofrecer un año más espectáculos de gran calidad, manteniendo viva la tradición titiritera que ha pasado de generación en generación».

El Festival de Títeres dará comienzo el 20 de agosto en la plaza Las Flores de Benagalbón con la obra `El gran bailarín´ de la Cía Manolo Supertramp. Durante 50 minutos el público infantil podrá disfrutar de este personaje que se prepara para competir en el concurso estatal de talentos con su gran número de claqué. Todos esperan que se convierta en un grande entre los grandes.

«Es un lujo tener con nosotros a Manolo, vecino del municipio, con más de 15 años de andanzas teatrales como actor, guionista y director de varios proyectos, y trabajos en los musicales Billy Elliot, El jovencito Frankenstein, y maestro de ceremonias de `Imagine´», señala la edil.

Los títeres de la compañía de Miguel Pino regresan con más aventuras `Peneque el telón mágico´, el 21 de agosto en la antigua estación de Ferrocarril de Torre de Benagalbón. En esta ocasión, Miguelito viene a este mundo el segundo mes del año, sus primeros días de vida se nutren con lo que va a ser su más poderosa herramienta, la imaginación.

El 22 de agosto, llegará a la plaza Pepe El Boticario de Rincón de la Victoria una de las obras más aclamadas por el público infantil y familiar, `Los tres cerditos´. Después de más de 15 años en repertorio, e incontables representaciones, Cía Arbolé contará esta historia, conocida por todos, con el humor y el juego desenfadado que les caracterizan.

La clausura del festival, el 23 de agosto, será en la plaza Gloria Fuertes con la divertida versión del conocido cuento tradicional ´La ratita presumida´ de la compañía: Tropos Teatro de Títeres de Madrid. La ratita Martina y el ratón Martín son buenos amigos. Un día, Martina encuentra una moneda y decide comprarse un lazo en la mercería de su amigo Martín.

Todas las representaciones serán gratuitas y comenzarán a las 22.00 horas.