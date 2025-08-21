Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Imagen de archivo del aeropuerto de Málaga

Varios aterrizajes frustrados en el aeropuerto de Málaga por la presencia de un ave herida en la pista

Los hechos ocurrieron el miércoles por la noche y se cree que fue un flamenco herido el que dificultó el tráfico en la pista 31 del aeródromo malagueño

Enrique Miranda

Enrique Miranda

Málaga

Jueves, 21 de agosto 2025, 19:53

Varios aviones que llegaban al aeropuerto de Málaga la noche del pasado miércoles tuvieron que realizar varias maniobras y modificar su rumbo a causa de ... una anomalía que se encontraron a su llegada al aeródromo malagueño. El problema en cuestióne era un ave de grandes dimesiones, «probablemente un flamenco», que se encontraba herida en la pista 31, según informaron desde la cuenta Controladores Aéreos en 'X'.

