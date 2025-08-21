Varios aterrizajes frustrados en el aeropuerto de Málaga por la presencia de un ave herida en la pista

Varios aviones que llegaban al aeropuerto de Málaga la noche del pasado miércoles tuvieron que realizar varias maniobras y modificar su rumbo a causa de ... una anomalía que se encontraron a su llegada al aeródromo malagueño. El problema en cuestióne era un ave de grandes dimesiones, «probablemente un flamenco», que se encontraba herida en la pista 31, según informaron desde la cuenta Controladores Aéreos en 'X'.

La presencia del animal provocó varias aproximaciones frustradas, maniobra en la que los aviones tienen que interrumpir su descenso a la hora de aterrizar y volver a ascender, ya que no se dan las condiciones seguras para el aterrizaje, ya sea a criterio de los pilotos o de los controladores aéreos. Al menos un vuelo de Ryanair procedente de Nottingham y otro de Wizz que llegaba desde Londres tuvieron que interrumpir su aterrizaje por la presencia del animal. Poco después, el aeropuerto pudo seguir operando con normalidad.

Varias frustradas en #Málaga tras detectarse un ave herida de gran tamaño, probablemente un flamenco 🦩, en la pista 31.

Esperemos que el animal se recupere sin secuelas.

Tras las frustradas, volvemos a operar con normalidad. #SafetyFirst pic.twitter.com/9pptDvYkz6 — 😉Controladores Aéreos 🇪🇸 (@controladores) August 20, 2025

La presencia de aves en las cercanías de los aeropuertos son un problema para los vuelos, ya que pueden suponer un gran riesgo a la hora de despegar o de aterrizar. A principios de este mes, un avión de Iberia qeu acababa de despegar desde Madrid con rumbo a París tuvo que regresar al aeropuerto tras chocar contra un buitre. El impacto en el morro de la nave provocó importantes daños que hicieron que el avión no pudiera completar su vuelo. Se vivieron momentos de mucha angustia, ya que los pasajeros notaron perfectamente el golpe seco y la pérdida de potencia en el motor de la aeronave.

Para minimizar estos incidentes, los aeropuertos cuentan con equipos especializados para evitar la presencia de animales cerca de las pistas. En el caso del aeropuerto de Málaga, el Servicio de Control de Fauna emplea halcones, águilas y azores para ahuyentar a las aves y a otros animales que podrían afectar a los aterrizajes y despegues.