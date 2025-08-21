Luismi, sometido a una compleja intervención para corregir sus múltiples fracturas
El 'pivote' pasa por el quirófano sin ningún contratiempo y ahora deberá esperar entre tres y cinco meses para regresar
Jueves, 21 de agosto 2025, 16:39
Luismi ha sido intervenido ya. Este jueves, con cierto adelanto en relación a las previsiones, ha pasado por el quirófano el 'pivote' del Málaga para ... corregir sus múltiples fracturas en la cara. La operación maxilofacial se ha realizado en un centro público dependiente del Hospital Regional, si bien el club no ha informado del lugar exacto ni del médico que se ha encargado de este complejo trabajo de reconstrucción de las zonas afectadas.
El jugador tuvo que retirarse en el minuto 21 del partido contra el Eibar del sábado anterior tras un fuerte encontronazo con su compañero Montero. Luismi sufrió varias fracturas de distintos huesos de la cara, lo que obligaba al medio centro a someterse a una intervención quirúrgica, con la instalación, incluso, de alguna placa de sujeción.
La operación, según ha afirmado el club, se ha desarrollado sin ningún contratiempo, de forma satisfactoria. A partir de ahora, el futbolista tendrá que aguardar ingresado en el hospital algunos días hasta que el médico considere que se puede marchar a su domicilio. A partir de ahí comenzará el proceso. Primero de reposo y después, poco a poco, de rehabilitación hasta que finalmente pueda estar en condiciones de regresar a un terreno de juego.
No existe un plazo concreto de baja de Luismi, pues dependerá de múltiples factores, si bien es previsible que el centrocampista no pueda reaparecer hasta dentro de tres a cinco meses. Será una ausencia larga y fundamental para el Málaga.
