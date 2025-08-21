Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Un herido tras el aparatoso vuelco de un vehículo en Cruz del Humilladero

Una de las dos personas ocupantes del vehículo ha tenido que ser extraída por los bomberos y atendida por los servicios sanitarios del 061

Europa Press

Jueves, 21 de agosto 2025, 17:06

Una persona ha resultado herida este jueves tras el vuelco de un vehículo en una calle de Málaga capital, según han informado desde el Área ... de Seguridad del Ayuntamiento.

