Un herido tras el aparatoso vuelco de un vehículo en Cruz del Humilladero

Sucesos MálagaUn herido tras el aparatoso vuelco de un vehículo en Cruz del Humilladero
Una de las dos personas ocupantes del vehículo ha tenido que ser extraída por los bomberos y atendida por los servicios sanitarios del 061
Europa Press
Jueves, 21 de agosto 2025, 17:06
Una persona ha resultado herida este jueves tras el vuelco de un vehículo en una calle de Málaga capital, según han informado desde el Área ... de Seguridad del Ayuntamiento.
El accidente de tráfico ha tenido lugar a las 13.30 horas en la calle Benadalid, en el distrito Cruz del Humilladero. Hasta el lugar se han desplazado efectivos de Bomberos y de la Policía Local.
Así, según han precisado las citadas fuentes, una de las dos personas ocupantes del vehículo ha tenido que ser extraída por los bomberos y atendida por los servicios sanitarios del 061 para su traslado a centro hospitalario.
Por parte de los bomberos se han desplazado dos autobombas, un furgón de útiles y un vehículo ligero procedentes de los parques de Teatinos y Carretera de Cádiz.
